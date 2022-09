Ebrard y Blinken hablaron sobre amenaza del tráfico de fentanilo, dice portavoz de EU

Por Jesús García

Los Angeles12 de septiembre (La Opinion).– Aunque se trató del Diálogo Económico de Alto Nivel, en el encuentro entre el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se abordaron diversos temas, incluida la amenaza que significa para ambos países el tráfico de fentanilo.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, destacó como uno de los temas “el abordaje de la amenaza compartida de la producción y el tráfico de fentanilo”, se indicó en un escueto comunicado de prensa.

El portavoz indicó que el Secretario Blinken agradeció al Canciller Ebrard la colaboración de México también en asuntos migratorios.

The United States and Mexico are deeply interconnected. Today's U.S.-Mexico Economic Dialogue provides the opportunity to chart our shared future: increasing economic development and growth, creating jobs, and reducing poverty and inequality. pic.twitter.com/tpbnS8MKzl

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 13, 2022