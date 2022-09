Antony Blinken visita Kiev y anuncia ayuda militar de más de 2 mil mdd para Europa

Por Matthew Lee y Karl Ritter

KIEV, Ucrania (AP).— El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita no anunciada a Kiev el jueves coincidiendo con el anuncio de Washington de nuevas ayudas militares de más de dos mil millones de dólares a Ucrania y a otras naciones europeas amenazadas por Rusia.

En sus reuniones con altos funcionarios ucranianos, Blinken dijo que el Gobierno del Presidente Joe Biden proporcionará dos mil millones en financiación militar exterior a largo plazo que beneficiarán a Kiev y a 18 de sus vecinos, incluyendo miembros de la OTAN y aliados de seguridad regional “que podrían estar expuestos a una futura agresión rusa”.

A la espera de recibir el visto bueno del Congreso, alrededor de mil millones de ese paquete se destinarán a Ucrania, y el resto se repartirá entre Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, explicó el Departamento de Estado.

Amid terrible loss, the courageous and resilient team at @usembassykyiv continues to demonstrate the best of our ideals. I expressed my thanks to @USAmbKyiv and all of the Ukrainians and Americans at our Embassy for their service to our country and the U.S.-Ukraine partnership. pic.twitter.com/PtqLperZ24

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022