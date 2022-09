EU enviará nuevo paquete de armas a Ucrania; tiene valor de 675 millones de euros

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado un paquete adicional para entregar armas a Ucrania por valor de 675 millones de euros, según ha anunciado este jueves el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en el marco de un encuentro a nivel de ministros de Defensa en la base aérea de Ramstein, en Alemania.

“Ayer, el Presidente [Joe Biden] aprobó el último tramo de ayuda estadounidense a Ucrania por valor de 675 millones de dólares. Es la vigésima entrega de armas por parte de la Administración a Ucrania desde agosto”, ha destacado Austin, quien ha detallado que la entrega incluye proyectiles de artillería, vehículos blindados y armas ligeras, entre otras.

.@SecDef: We're here because we refuse to live in a world where big powers trample borders by force. Our support for Ukraine's bedrock right to defend itself doesn't waver based on any given clash. pic.twitter.com/RD2AdJMr0i

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022