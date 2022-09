G7 acuerda tope de precio a petróleo ruso; Moscú amenaza con cortar suministro de gas

BERLÍN/MADRID, 2 de septiembre (AP/EuropaPress).— Los ministros de Finanzas de las potencias industriales congregadas en el Grupo de los Siete acordaron el viernes poner en marcha un sistema destinado a limitar los ingresos de Rusia por la venta de petróleo, una idea que los mandatarios de esas naciones prometieronestudiar en su cumbre de junio.

El objetivo es reducir los ingresos de Rusia y, con ello, la capacidad para financiar su guerra en Ucrania, al tiempo que se limita el impacto de la guerra en los precios globales de los energéticos, cuya subida ha alimentado las tasas de inflación en todo el mundo.

En una declaración publicada por Alemania, que preside el G7 este año, los ministros dijeron haber confirmado su “intención política conjunta de finalizar y aplicar una prohibición completa de los servicios que permiten el transporte marítimo de petróleo crudo y productos petrolíferos de origen ruso a nivel mundial”.

Today the @G7 finance ministers issued a joint statement on the extension to the #G7 of the services ban related to the export of Russian oil and petroleum products in combination with a price cap. ➡️ https://t.co/GuqoUea8hb #Sanctions

La prestación de esos servicios “sólo se permitiría si el petróleo y los productos petrolíferos se adquieren a un precio (‘tope de precio’) determinado por la amplia coalición de países que se han adherido al tope de precios y lo aplican”, añadieron.

La declaración no dio ninguna cifra de un posible límite de precios y tampoco especificó cuándo pretende el G7 finalizar el plan. “Invitamos a todos los países a hacer aportaciones al diseño del tope de precios y a la aplicación de esta importante medida”, agregó. Pidió una “amplia coalición para maximizar la eficacia”.

Durante su cumbre en junio en Alemania, los líderes del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón— acordaron estudiar la viabilidad de medidas para prohibir las importaciones de petróleo ruso por encima de un precio determinado.

Por su parte, Rusia ha amenazado con cortar el suministro de gas importado a Europa si la Unión Europea decide limitar su precio tras unas palabras la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las que se ha mostrado a favor de esta medida

Estos comentarios se han producido después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya afirmado que cree “firmemente” que “es hora de aplicar un techo al precio del gas ruso exportado a Europa”.

At EU level, we diversify sources, save energy and store it. Our gas storage is already filled at 80%.

But to cut our dependence on Russian fossil fuels, we need renewables.

The commitments taken today would already deliver 1/3 of our 2030 target for offshore wind in the EU. pic.twitter.com/4JBZLPbHXU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022