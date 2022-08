EU enviará 2 mil 980 mdd en ayuda militar a Ucrania a 6 meses de la invasión rusa

Por Lolita C. Baldor y Matthew Lee

WASHINGTON (AP).— Al cumplirse seis meses de la invasión rusa a Ucrania, el Presidente estadounidense Joe Biden anunció el miércoles que enviará dos mil 980 millones de dólares en nueva ayuda militar a ese país que permitirá que las fuerzas allí luchen en los años venideros.

En un comunicado, el mandatario indicó que la ayuda permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, drones y otros equipos “para garantizar que pueda seguir defendiéndose a largo plazo”.

Biden hizo el anuncio en el día en que Ucrania también celebraba el día de su independencia de la Unión Soviética, en 1991.

Today, I congratulate the people of Ukraine on their Independence Day.

The Ukrainian people have inspired the world with their courage and dedication to freedom. We are committed to continuing to support them as they defend their sovereignty and their democracy.

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022