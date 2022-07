Rusia busca “disolver a Ucrania del mapa mundial”, asegura embajadora de EU en la ONU

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS, 30 de julio (AP).— La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas afirmó el viernes que ya no debería haber duda de que Rusia tiene la intención de desmantelar Ucrania “y disolverla del mapa mundial por completo”.

Linda Thomas-Greenfield dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Washington está observando cada vez más indicios de que Rusia está sentando las bases para tratar de anexionarse las provincias de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, y las regiones de Jersón y Zaporiyia, en el sur, incluyendo el nombramiento de “funcionarios apoderados ilegítimos en las zonas controladas por Rusia, con el objetivo de celebrar falsos referéndums o decretos para unirse a Rusia”.

El Ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov “ha llegado a afirmar que este es el objetivo de la guerra” del Kremlin, agregó.

Lavrov señaló el domingo durante una cumbre árabe celebrada en El Cairo que el objetivo de Moscú en Ucrania es liberar a su pueblo de un “gobierno inaceptable”.

Russia is tearing families apart.

It is sending children to remote regions away from their homes.

And it is forcibly replacing people’s passports and attempting to impose Russian identity over the national identity of Ukrainian citizens. pic.twitter.com/faX5X5VU4k

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) July 29, 2022