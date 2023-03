Narco sí controla zonas de México: Mayorkas respalda postura de Antony Blinken

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha señalado que en México hay zonas controladas por cárteles de la droga y el crimen organizado.

Durante su comparecencia ante un comité del Senado de dicho país, el funcionario federal fue cuestionado por el Senador republicano Lindsey Graham sobre si estaba de acuerdo con las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que en nuestro país no hay partes controladas por los cárteles.

“Hemos logrado grandes cosas juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación”, añadió al ser cuestiondo sobre si México es un “socio de fiar” ante la lucha contra el fentanilo y la migración irregular.

"On your watch, fentanyl is coming in at a pace we've never seen, more Americans are dying."

