EU califica a cárteles de Sinaloa y Jalisco como “principales amenazas” para el país

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en Estados Unidos, aseguró la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En su informe final del Equipo de Revisión de Operaciones Extranjeras, que contiene recomendaciones para mejorar la eficacia y mejorar la integridad de las acciones extranjeras de la agencia, recordó que en septiembre del 2022 creó una unidad dedicada sólo a perseguir y desmantelar los esfuerzos de esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” a Estados Unidos.

DEA releases the final report of the Foreign Operations Review Team, which contains recommendations to improve the effectiveness & enhance the integrity of DEA’s foreign operations & allow DEA to maximize the impact of its work in 69 countries worldwide. https://t.co/SQNpsuL2vx pic.twitter.com/OFulmxQXD5

— DEA HQ (@DEAHQ) March 24, 2023