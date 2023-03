Exfiscal de Trump insiste: Plan de AMLO es dejar libres a cárteles para traficar a EU

Esta respuesta sería subsecuente a la que dio el Secretario Marcelo Ebrard el pasado 11 de marzo, en la que manifestó su postura sobre el artículo de opinión del exfiscal de Estados Unidos -publicado por el Wall Street Journal-, en el que sugiere la intervención del ejército estadounidense contra los cárteles de droga mexicanos.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– William Barr, exfiscal de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, insistió en que la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador es dar vía libre a los cárteles mexicanos para traficar drogas a Estados Unidos.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que Estados Unidos lo haga. Él quiere ‘abrazarlos’, no pelear con ellos. Sólo después de que el Presidente Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, AMLO hizo gestos poco entusiastas de cooperación, para el espectáculo. Estos cesaron abruptamente cuando el Sr. Trump perdió la reelección. El plan de AMLO: Si los cárteles quedan libres para traficar drogas a EU, serán más pacíficos dentro de México. Esta política ha fallado”, escribió Barr en un artículo publicado este martes como contrarréplica al Canciller Marcelo Ebrard.

De acuerdo con Barr, Ebrard está “ignorando los obstáculos para el progreso real”, siendo el principal de ellos que el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que “el país carece de la capacidad de liberarse de su dominación”.

Bill Barr pulls no punches in responding to Mexico's foreign secretary. Read his letter for tomorrow's paper: https://t.co/7cMvkF69p3 — Elliot Kaufman (@ElliotKaufman6) March 21, 2023