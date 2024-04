América golea 4-0 al Revolution y pone un pie en las semifinales de la Concacaf

Por Carlos Rodríguez

Estados Unidos, 3 de abril (AP).– Henry Martín y el estadounidense Alejandro Zendejas anotaron en un tramo de ocho minutos del primer tiempo y el América goleó ayer 4-0 al Revolution de Nueva Inglaterra para poner un pie en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Martín remeció las redes a los 16 minutos y asistió a Zendejas para otro tanto a los 24. Christian Calderón agregó un gol a los 63 y el uruguayo Brian Rodríguez selló la cuenta a los 90 para las Águilas, que no llegan a la ronda de los cuatro mejores desde el 2021.

América ahora podría perder por diferencia de tres goles en el partido de vuelta el próximo martes en el Estadio Azteca y avanzaría a las semifinales de este torneo que no gana desde la edición 2015-16.

Las Águilas, monarcas reinantes en México y líderes del Clausura 2024, buscan su octavo título regional de clubes.

El cuadro azulcrema logró el triunfo a pesar de que no contó con el delantero Julián Quiñones, uno de sus mejores jugadores; mientras que el chileno Diego Valdés recibió descanso y sólo actuó durante los últimos 15 minutos.

El Revolution necesita ganar por idéntico 4-0 para mandar el partido al alargue o por diferencia de cinco goles para avanzar directo.

América se adelantó cuando el holandés Javairo Dilrsoun le dio un pase dentro del área a Martín, quien se dio una media vuelta y concretó con tiro por el poste izquierdo.

Poco después, el mismo Martín mandó un pase por el centro del área para Zendejas, quien se sacudió la marca de un zaguero y concretó con un potente zurdazo.

Las Águilas bajaron el ritmo del encuentro y encontraron el tercer tanto cuando Dilrosun efectuó un tiro dentro del área que fue rechazado por el portero Earl Edwards. El “Chicote” Calderón apareció en el área chica para empujar la pelota al fondo.

Cuando expiraba el encuentro, Valdés le mandó un pase de Rodríguez, quien entró al área convirtió con un disparo potente.

TIGRES ARAÑA UN EMPATE DE VISITA

Con un tanto del uruguayo Diego Rossi, el Crew de Columbus consiguió un empate de 1-1 ante Tigres en el partido de ida por su serie de cuartos de final.

El francés André Pierre Gignac adelantó a los visitantes con un cabezazo a los 18 minutos y Rossi niveló a los 41.

El partido de vuelta será el próximo martes en el estadio Universitario de Monterrey.

A Tigres le basta cualquier triunfo para seguir adelante en el torneo, que no conquista desde el 2020 cuando superó al LAFC.

El Crew requiere cualquier triunfo o empate por dos o más goles. En este torneo los goles en patio ajeno son el primer criterio para desempatar una serie.

⚽️ Diego Rossi tied the game in the last minutes of the first half!#ConcaChampions pic.twitter.com/KDRjZMXNxB

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2024