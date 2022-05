“Chicharito” Hernández se sincera sobre su depresión; “me cansé de no ser yo”, dice

Por Jorge Fernández

Ciudad de México, 3 de mayo (La Opinión).- En una visita al Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara para entregar una donación en nombre del LA Galaxy, Javier Hernández habló acerca de la depresión por la que pasó, relatando momentos complicados de su vida. El Chicharito más cercano contó públicamente los dilemas que le causó esta enfermedad.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo… Sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Fue tocar el fondo de la depresión para aceptar que va a haber un vacío existencial que nunca voy a llenar“, explicó el tapatío para Duro de Marcar.