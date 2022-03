“Chicharito” Hernández atraviesa su mejor etapa con el LA Galaxy; ¿volverá al “Tri”?

El “Chicharito” Hernández vive una gran temporada en Estados Unidos; afronta su mejor promedio de gol de toda su carrera y pide una convocatoria con “El Tri” a través de sus goles.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).- Javier Hernández no para de hacer goles en Estados Unidos. La llegada de “Chicharito” a la MLS da sus frutos jornada tras jornada. El atacante mexicano es uno de los referentes de Los Ángeles Galaxy y, contrario al nivel de sus compañeros en “El Tri“, Hernández rompe sus propios récords personales.

Deportivamente no hay excusa para no convocar a Javier Hernández, más allá de poner en tela de juicio el nivel de la MLS. Gerardo Martino sigue sin convocar a “Chicharito” a pesar de que necesita gol en la selección mexicana y es el delantero que presenta una mejor forma semana tras semana.

“Chicharito” viene de macar 17 goles en la temporada anterior de la liga estadounidense. En la presente campaña, sus registros no han cambiado: con el último gol ante Seattle Sounders, el mexicano llegó a dos goles en tres partidos. Esta última diana le permitió al azteca colocar su mejor promedio goleador en su carrera.

LOS PROMEDIOS DE GOL DE “CHICHARITO”

Javier Hernández ha podido darse el lujo de jugar en México y Europa antes de llegar a la MLS. En cada uno de los equipos en donde jugó, pudo dejar grandes registros goleadores. El portal Fútbol Total MX logró recopilar la información de todos sus goles y los promedios que consiguió en cada uno de sus clubes. Para sorpresa de muchos, “Chicharito” vive una segunda juventud en LA Galaxy.

Chivas de Guadalajara: 29 goles en 79 partidos (promedio de 0.36).

Meet @CH14_ in 2007 while @geminisports represented #Chivas for naming rights of @EstadioChivas. His xfer to @ManUtd helped open the venue in 2008 as he played for both sides, scoring for each. Welcome to @MLS Chicharito! Make Jorge proud! @LAGalaxy got a great one! https://t.co/AdZBqqxCYH pic.twitter.com/Vghdm8wJ5J — Rob Yowell (@RBYowell2) January 21, 2020

Manchester United: 59 goles en 157 partidos (promedio de 0.37).

You could always count on @CH14_ to pop up with an important goal ⚽️#MUFC pic.twitter.com/8F5SDDdF1D — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2020

Real Madrid: 9 goles en 33 partidos (promedio de 0.27).

Can’t believe Chicharito is going to go down as a bigger Real Madrid legend than Eden Hazard. pic.twitter.com/iZPlS2MvGl — RMZZ (@RMBlancoZz) February 3, 2021

Bayer Leverkusen: 51 goles en 76 partidos (promedio de 0.51).

West Ham United: 17 goles en 63 partidos (promedio de 0.27).

Chicharito Joins West Ham From Bayer Leverkusen. https://t.co/KHrUGf5R3L pic.twitter.com/nDs9boztb8 — Channels Television (@channelstv) July 24, 2017

Sevilla: 3 goles en 35 partidos (promedio de 0.2).

88 – Javier Hernández has scored 88 league goals in 21st Century, more than any other Mexican player in the Top 5 European League this century (Carlos Vela 74), seven of them for Real Madrid. Killer #Chicharito @SevillaFC_ENG pic.twitter.com/JjNfVfsyHg — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2019

Los Ángeles Galaxy: 20 goles en 35 partidos (promedio de 0.57).

