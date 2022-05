La Fiscalía de CdMx busca llegar a la verdad, y no a chivos expiatorios: Ulises Lara

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, indicó que existe una percepción de impunidad en la sociedad, pues hasta el momento ningún funcionario ha sido presentado como responsable por las fallas en la obra. Ante esta situación, el Vocero de la Fiscalía dijo que la dependencia no trabaja para satisfacer intereses políticos.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- A un año del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro que provocó la muerte de 26 personas y dejó a más de 100 heridos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaja para llegar a la verdad y encontrar a los responsables de la tragedia, aseguró Ulises Lara, vocero de la dependencia.

“En la Fiscalía no trabajamos por consigna ni trabajamos por criterio político, no es un acto de venganza, es un acto de justicia, de justicia restaurativa que significa, en medida de lo posible, que nosotros debemos decantar la reparación del daño, pero sobre todo la no repetición”, aseguró el funcionario en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire.

El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22:30 horas, la estructura sobre la que circulaba el Metro de la Línea 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco se desplomó provocando la caída de una unidad que viajaba en dirección a la terminal de Tláhuac.

A un año de la tragedia, miles de usuarios aún sufren las consecuencias pues la Línea 12 suspendió operaciones para comenzar con las labores de revisión y reforzamiento de la estructura. El Metro se ha convertido en blanco de miradas y críticas debido a las carencias, problemas y señalamientos de corrupción en el sistema.

Ulises Lara indicó que existe una percepción de impunidad en la sociedad, pues hasta el momento ningún funcionario ha sido presentado como responsable por las fallas en la obra. Ante esta situación, el Vocero de la Fiscalía dijo que la dependencia continúa trabajando para llegar hasta los responsables.

“Hay una percepción de que la idea de no castigo debe estar relacionada con prisión, sino hay nadie en prisión entonces no hay castigo. La verdad es que ni impunidad ni olvido lo ha dicho claramente nuestra Fiscal, no ha habido en ningún momento ninguna ausencia de responsabilidad sobre quienes son los probables responsables”.

El funcionario recordó que durante este año, la dependencia ha logrado varios acuerdos reparatorios con las víctimas, situación que representa un acto de justicia:

“El que no estén en la cárcel algunos y el que no haya terminado el proceso no quiere decir que hay impunidad, se está trabajando en la ruta de encontrar justicia y el hecho mismo que se están alcanzando acuerdos reparatorios, estamos hablando de un acto de justicia”.

Lara mencionó que las fallas constructivas sumadas a un mal diseño son los dos componentes centrales en los cuales la Fiscalía ha basado su investigación e indicó que ocho exfuncionarios del Metro y dos empresas se encuentran en proceso de investigación por su probable responsabilidad en el accidente.

“Nos encontramos en una etapa donde se han señalado de manera muy puntual a ocho exservidores públicos que estaban vinculados al proyecto Metro y también a dos empresas que su función principal fue supervisar los trabajos de construcción y diseño de esta obra”,.

El accidente del 3 de mayo de 2021 provocó la suspensión de actividades de la Línea 12. Además, se tradujo en una afectación para miles de usuarios que usaban este medio de transporte. A punto de cumplirse un año del cierre de este tramo, ahora se sumará un nuevo corte en la Línea 1.

La estructura desplomada formaba parte de la vía del Metro construido cuando Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, fue Jefe de Gobierno de la capital (2006-2012).

La Línea 12 se inauguró el 30 de octubre de 2012, pero se clausuró en marzo de 2014 por fallos y se reabrió de octubre a noviembre (en varios tramos) en 2015.

Este tramo se rehabilitó bajo del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018) posteriormente, según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017.

Diversas organizaciones de ciudadanos habían criticado la precariedad de las instalaciones del Metro de la ciudad y la falta de mantenimiento que causa frecuentes interrupciones en el servicio.