Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar a Putin con ataque de drones al Kremlin

MOSCÚ (AP).— Las autoridades rusas acusaron el miércoles a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones durante la noche en un intento de asesinar al Presidente, Vladímir Putin.

El Kremlin tachó el supuesto intento de ataque de “acto terrorista”, y dijo que el ejército ruso y las fuerzas de seguridad habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar.

No se reportaron víctimas, indicaron las autoridades en un comunicado recogido por agencias estatales de noticias.

❗️ Russian propaganda reports that two drones attempted to attack the Kremlin that night

Unfortunately, "Putin was not hurt," the Kremlin media reported.

The Mayor of Moscow said that from today a ban on the launch of unmanned aerial vehicles is being introduced in the capital,… pic.twitter.com/fmVInXxejE

