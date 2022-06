López Obrador revira a Muñoz Ledo y Labastida: dejen de calumniar, presenten pruebas

El político Porfirio Muñoz Ledo, con larga trayectoria en la vida pública de México y crítico del Gobierno de AMLO, aseguró ayer que los grupos criminales se han convertido en un aliado del Gobierno federal.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es “corriente y vulgar” que se señale que su Gobierno o él tienen relaciones con el narcotráfico, y señaló directamente a Francisco Labastida Ochoa y a Porfirio Muñoz Ledo. “Dejen de calumniar y presenten pruebas”, retó. “No establezco relaciones de complicidad nadie; por eso puedo enfrentar a las mafias” de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

Ambos dijeron ayer, uno en entrevista con Carmen Aristegui y otro en un evento público, que el Presidente López Obrador tenía pacto con los cárteles de la droga. Muñoz Ledo fue más duro: dijo que ese pacto lo quería heredar en 2024.

Es lamentable, dijo el Presidente. Muñoz Ledo me conoce. “Es un juicio sin fundamento, temerario”.

Labastida dijo además que AMLO pactó con Enrique Peña Nieto la Presidencia. López Obrador le respondió que “con qué autoridad moral lo dice” cuando está probado que recibió mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para su campaña de 2000. Agregó que a Peña le reconoce que “lo fueron a ver” para convencerlo de que se unieran en su contra “porque era un peligro para México”. El expresidente no aceptó, dijo, hacer un fraude o que José Antonio Meade renunciara a su candidatura de 2018 a favor de Ricardo Anaya.

“Es un asunto de nostalgia, con todo respeto, pues de la edad. Por eso, yo no puedo seguir, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder, o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores”, indicó. Muñoz Ledo tiene 88 años.

El mandatario además cuestionó: “¿con qué autoridad moral dice el señor Labastida? Me quería convencer de que aprobara el Fobaproa cuando era Secretario de Gobernación de Zedillo. Me invitó a cenar a su casa como dos veces y la respuesta siempre fue la misma”.

“No soy ni Zedillo, ni Fox. No soy Calderón ni Peña Nieto”, afirmó. “Yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto que no se metió [en las elecciones de 2018] como lo hizo Fox y Calderón y como lo hicieron otros. No fue un pacto. No impidió el que yo pudiese llegar a la Presidencia”.

Este jueves, Muñoz Ledo, con larga trayectoria en la vida pública de México y crítico de la administración de López Obrador, aseguró que los grupos criminales se han convertido en un aliado del Gobierno federal, durante la Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).

DURÍSIMO MENSAJE DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO A AMLO‼️ “El Presidente piensa que puede heredar su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder. Piensa que con el respaldo del narco nada se le puede oponer” pic.twitter.com/MUaJLAfson — COCO (@JorgeTejero) June 2, 2022

El exlegislador consideró que desde hace dos o tres años, México dejó la transición democrática y comenzó “una reversión autoritaria” en la cual el narcotráfico es un nuevo actor de los procesos políticos.

“Ha explotado una bomba en el jardín electoral (…) ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, en lo que se quiera, hasta en Ucrania está ahora; con Al Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, explicó Muñoz Ledo.

El también expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro advirtió al Presidente López Obrador “que su contubernio o alianza con el narco no es heredable” a futuras administraciones.

“[López Obrador] piensa que puede heredar al siguiente Gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del Gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer”, afirmó.

Muñoz Ledo consideró que la relación entre el narcotráfico y la administración pública federal es un tema de análisis político, así como un tema moral, pues el narco “ya no va a necesitar del Presidente”, y la problemática de grupos criminales exigirá la presencia de nuevos actores sociales.

“Yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas”, concluyó.