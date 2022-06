Madre es golpeada por adolescentes que fueron a su casa para pelear con su hija en EU

Dos niñas se presentaron frente a la casa de Michelle Audo con la intención de golpear a su hija de 16 y, en cambio agredieron a la madre de 48 años a la que le provocaron conmoción cerebral, nariz rota y ojos morados.

Por Alejandro González

Los Ángeles, 3 de junio (LaOpinión).- Dos adolescentes de 13 años se presentaron para pelear con una niña de 16 en su casa y supuestamente atacaron a su madre, dejando a la mujer con una conmoción cerebral, la nariz rota y los ojos morados.

Michelle Audo dijo que ella y su esposo estaban dormidos cuando sus dos hijas los despertaron y les dijeron que había un “carro lleno de niñas” afuera de su casa en Blue Springs, Missouri, y que querían pelear con la más joven, según el Kansas City Star.

Audo, de 48 años, salió y les pidió a las chicas del sedán blanco que se fueran, pero ellas se negaron y exigieron que su hija de 16 años saliera y las enfrentara.

Al parecer, una adolescente con cabello rubio la golpeó en la cara y pronto se le unió una niña con cabello negro. Ambas terminaron encima de la mujer, según el informe policial.

La hija mayor de Audo, de 18 años, las separó de su madre, mientras su padre usó un bastón para tirar a la rubia al suelo cuando trató de atacar por segunda vez.

Ambas chicas regresaron al auto y se fueron y después una de ellas publicó una historia de Snapchat que detallaba el incidente, con mensajes que decían: “Imagínate dejar que tu mamá reciba una paliza” y “Dile a tu mamá que venga a limpiar la sangre de mi ventana”.

Los policías hablaron más tarde con las adolescentes, una de las cuales afirmó que Audo “se acercó al costado del automóvil y golpeó” a una de sus compañeras, quien le devolvió el ataque.

Michelle Audo says she was left with a broken nose, black eyes and a concussion after a carload of teen girls came to her house to fight her daughter. Now she wants those teens held accountable. https://t.co/QNSaBbIK8h

— Laura Bauer (@kclaurab) May 31, 2022