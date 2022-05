VIDEO FUERTE: Sujeto golpea a mujer durante intento de abuso sexual en calles de CdMx

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

La mujer de 37 años comenzó a gritar por lo que el hombre huyó del lugar y la dejó tirada en el piso. Los hechos ocurrieron en la colonia Los Picos de Iztacalco, sección 2-A.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Una mujer fue atacada brutalmente por un hombre que presuntamente buscaba atacarla sexualmente cuando ella regresaba de dejar a su hija en el transporte público alrededor de las 5:50 horas el pasado 13 de mayo en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Por medio de un video compartido en redes sociales se mostró como el sujeto se abalanza contra la mujer, la cual caminaba junto con su perro, e intentó abusar de ella mientras la tocaba. Al poner resistencia el hombre comenzó a golpearla.

“Se abalanzó hacia mí para taparme la boca. He podido recordar poco a poco todo lo que me decía y me hacía porque me tocaba mis partes, me decía que me callara, que me iba a matar”, narró la mujer en entrevista en Foro TV.

Después de ser golpeada, la mujer intentó pararse en varias ocasiones hasta que apoyada de un barandal pudo avanzar.

Además, fue auxiliada por su familia, quien la llevó al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zaragoza en donde pasó varias horas en urgencias antes de ser atendida.

“Me dejan desde las siete que yo llego hasta las dos de la tarde que me desmayé por el dolor, decidieron poner un poco de suero, solo un poco de suero”, agregó en la entrevista con Foro TV.

La mujer aseguró que ella conservaba entre sus dientes parte de la piel de su agresor, misma que fue desechada por los médicos que la atendieron.

“Me lo quitó y en lugar de guardarlo, lo tiró, lo tiró cuando tenía evidencia. No hizo nada”, expuso.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una carpeta de investigación por los hechos sucedidos y luego de las diligencias practicadas por un grupo interdisciplinario de la Fiscalía capitalina, se certificó la clasificación de lesiones, por lo que el Ministerio Público decretó medida de protección en favor de la víctima, con fundamento en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

También, se le exhortó a acudir al Centro de Apoyo Socio-Jurídico a Víctimas de Delito Violento para su entrevista psicológica, y determinar el grado de afectación por el hecho que se investiga.