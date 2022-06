Colombia se inconforma por dichos de AMLO sobre Petro; ve injerencia en su elección

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– La Cancillería de Colombia manifestó su inconformidad por los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la elección presidencial en ese país y los consideró como una “injerencia” a los asuntos internos.

La Cancillería aseguró que Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República.

“Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor Presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores”, solicitó.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció una “guerra sucia” contra el izquierdista Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico en Colombia.

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

López Obrador mencionó que en la supuesta guerra sucia contra Petro sus adversarios utilizan frases como “Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero” y “Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera”.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”, mencionó.