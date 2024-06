Los mexicanos le dan a Sheinbaum una victoria aplastante sobre Xóchitl y el PRIAN

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho historia. La candidata de la izquierda se perfila a ser la primera mujer en llegar a la Presidencia y la primera en alcanzar una inédita cifra de votos que superará los alcanzados hace seis años por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando recibió 30 millones 113 mil 483 de sufragios.

“Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer Presidenta de México“, dijo Sheinbaum pasada la medianoche. “Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, con nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”.