Claudia rompe varios récords: 1) Primera Presidenta de México. 2) Primera Jefa de...

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– El triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo marca un hito no sólo en México, que a casi 200 años de historia tendrá su primera mujer Presidente, sino porque además lo hizo con la mayor cantidad de votos en la historia: 31 millones 935 mil 863, de acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral actualizados hasta la tarde del 3 de junio, aunque otras estimaciones señalan que pueden ser hasta 36 millones.

Sheinbaum Pardo, doctora en ingeniería ambiental, será de igual forma la primera mujer en gobernar en América del Norte, donde están las potencias económicas Estados Unidos y Canadá. En el continente, ahora sólo Xiomara Castro, de Honduras, y Dina Boluarte, de Perú, son presidentas. Con ella, serán 16 las mujeres que pasan a la historia como presidentas de Latinoamérica.

Su gestión también significa que próximamente habrá 29 mujeres en todo el mundo desempeñándose como Jefas de Estado o de Gobierno, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hasta el 13 de mayo contabilizaba a 28 políticas en estos cargos.

Claudia Sheinbaum será Presidenta de México representando a Morena, el partido que en 2018 hizo historia al nombrar al primer Gabinete integrado por igual número de mujeres y hombres.

Es decir, su participación como candidata es un logro que no puede entenderse sin reconocer las exigencias de otras mexicanas por ejercer puestos asignados sólo a los hombres durante años; estas demandas llevaron a la aprobación en 2014 de una la reforma en materia político electoral en la que se consiguió establecer el principio de paridad en postulaciones a senadurías y diputaciones federales y locales.

Por ello, en 2018 por primera vez el Congreso de la Unión fue paritario. En ese contexto, Sheinbaum Pardo gobernará México, uno de los seis países del mundo que tienen un 50 por ciento o más de mujeres en sus parlamentos o cámaras legislativas, los demás son Rwanda, Cuba, Nicaragua, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, como señalan datos del ranking de parlamentos elaborado por la organización internacional IPU y que la ONU Mujeres destaca para analizar la presencia de mujeres en la política.

Olga Sánchez Cordero, la primera mujer Secretaría de Gobernación en México (2018-2021) en el Gabinete paritario celebró ayer el triunfo de de Claudia Sheinbaum porque, dijo, las mujeres estarán representadas.

MUY CERCA DEL PLAN C



La posibilidad de que las propuestas presidenciales de Sheinbaum Pardo avancen en el Congreso también es amplia, pues los datos preliminares del INE muestran que Morena obtendría entre 233 y 251 diputaciones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre 67 y 77 diputaciones y el Partido del Trabajo PT entre entre 46 y 52 diputaciones.

Es decir, el oficialismo tendría para la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre entre 346 y 380 curules en la Cámara Baja con lo cual sí tendría la mayoría calificada que se alcanza con 334 diputados.

En el Senado, los mismos datos del Conteo Rápido señalan que Morena alcanzó entre 57 y 60 senadurías; el Partido Verde entre 10 y 15 senadurías y el Partido del Trabajo entre 9 y 13 legisladores. El oficialismo tendría así entre 76 y 88 escaños y la mayoría calificada en esta cámara se alcanza con 86.

La posibilidad de alcanzar la mayoría en el Poder Legislativo es histórico porque desde 1997 los partidos a cargo del Poder Ejecutivo se han visto obligados a negociar con opositores ante la falta de representación, esto también le permitiría a Morena modificar la Constitución como ha propuesto el Presidente López Obrador para implementar el Plan C, que incluye una Reforma Político-Electoral y una Judicial.

En marzo de este año, después de que el Presidente López Obrador presentó una serie de reformas, habló por primera vez de un “Plan C”: el voto masivo a favor de Morena y sus partidos aliados, un escenario que pronto podría concretarse.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”, dijo en conferencia de prensa.