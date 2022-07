VIDEO: Un trozo de glaciar se desprende en Alpes de Italia; hay 5 muertos y 8 heridos

ROMA (AP) — Un gran trozo de glaciar alpino se desprendió el domingo por la tarde y se deslizó por la ladera de una montaña en Italia, haciendo que el hielo, la nieve y las rocas se abalanzaran sobre los excursionistas de un popular sendero de la cima, matando al menos a cinco personas e hiriendo a ocho, según las autoridades.

La televisión estatal italiana RAI dijo que las víctimas mortales eran seis, pero ese número de muertos no pudo ser confirmado inmediatamente. No se sabía de inmediato cuántos excursionistas podrían estar desaparecidos.

El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico tuiteó que en la búsqueda de la zona afectada del pico de la Marmolada participaron al menos cinco helicópteros y perros de rescate.

El servicio de despacho del SUEM, con sede en la cercana región del Véneto, dijo que 18 personas que se encontraban por encima de la zona donde impactó el hielo serán evacuadas por el cuerpo de rescate alpino.

El servicio de despacho dijo que la avalancha consistió en un “desprendimiento de nieve, hielo y roca”.

La Marmolada, que se eleva unos tres mil 300 metros, es el pico más alto de los Dolomitas orientales.

El servicio de rescate alpino dijo en un tuit que el segmento se rompió cerca de Punta Rocca (Rock Point), “a lo largo de la ruta normalmente utilizada para llegar a la cima”.

