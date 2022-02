Glaciares del mundo contienen 20% menos agua de la que se pensaba, advierte estudio

Redacción Ciencia, 7 feb (EFE).- Muchas poblaciones de montaña dependen del agua de los glaciares no solo para beber sino también para generar energía o regar los cultivos pero, además, las reservas de agua que albergan estas masas de hielo sirven para predecir el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático.

El estudio se ha hecho con más de 800 mil pares de imágenes obtenidas por el satélite Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Landsat de la NASA y analizadas por investigadores del CNRS francés, la Université Grenoble Alpes (Francia), y el Dartmouth College (EU).

This is definitely one of the most important papers for global glacier modelling. Forget about the unfortunate polemic on the quantification of sea level rise, and let's focus on the implications of such a complete dataset. Congrats @romain_millan and co!https://t.co/cwaBPkLYcZ pic.twitter.com/EN7JI8HaVJ

— Jordi Bolibar (@jordi_bolibar) February 7, 2022