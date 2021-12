Derretimiento acelerado de glaciares de Himalaya se da a ritmo “excepcional”: estudio

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) – El derretimiento acelerado de los glaciares del Himalaya amenaza el suministro de agua de millones de personas en Asia, advierte una nueva investigación dirigida por la Universidad de Leeds.

El estudio también revela que los glaciares del Himalaya se están reduciendo mucho más rápidamente que los glaciares en otras partes del mundo, una tasa de pérdida que los investigadores describen como “excepcional”.

El artículo, que se publica en Scientific Reports, realizó una reconstrucción del tamaño y las superficies de hielo de 14 mil 798 glaciares del Himalaya durante la Pequeña Edad del Hielo. Los investigadores calculan que los glaciares han perdido alrededor del 40 por ciento de su área, pasando de un pico de 28 mil km2 a alrededor de 19 mil 600 km2 en la actualidad.

New study shows Himalayan glaciers are shrinking at rate faster than any other glaciers in the world, and shrinking at a rate 10 times faster in recent decades with around 40% of the total area of the glacier reduced in past 400-700 years. #ClimateCrisishttps://t.co/tD1e6Uderb

— Vesper Aegis (@VesperAegis) December 20, 2021