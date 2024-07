Sheinbaum y Godoy presentan reformas para más becas, apoyo a mujeres y no reelección

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informo esta mañana que envió tres de sus iniciativas prioritarias a la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por María Luisa Alcalde, para que desde aquella instancia puedan mandarlas al Congreso para su aprobación.

Sheinbaum anunció que estas serán: la no reelección de cargos públicos como senadores, diputados federales y locales, suplentes, alcaldes y concejales. También, el apoyo para mujeres de 60 a 64 años y becas para estudiantes de educación básica en escuelas públicas del país. “Lo estamos haciendo de manera responsable. Sí alcanza”, aseguró sobre el presupuesto que destinará a los programas sociales.

La próxima Presidenta presentó dichas iniciativas durante una conferencia de prensa en compañía de Ernestina Godoy Ramos, quien fue anunciada hace dos semanas como la Consejera Jurídica de la Presidencia cuando Sheinbaum asuma el cargo el próximo 1 de octubre.

“El pueblo en México no quiere la reelección y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña, pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces sencillamente retomar lo que históricamente fue”, añadió.

En ese mismo sentido, Godoy Ramos destacó el lema de la Revolución Mexicana competente al sufragio efectivo y no la reelección; así como la garantía en los derechos para las mujeres mexicanas y estudiantes de educación básica a nivel federal.

“Las personas Senadoras y Diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser electas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato (….) Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas Senadoras y Diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes”, precisó.