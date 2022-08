Gobierno de Guanajuato confirma 4 líneas de investigación por asesinato de periodista

Guanajuato, 3 de agosto (Zona Franca/SinEmbargo).– El Gobierno de Guanajuato informó que hay cuatro líneas de investigación por el asesinato del reportero Ernesto Méndez, una de ellas está relacionada con su labor periodística.

Pese a que las investigaciones siguen en curso, el Alcalde priista de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, opinó que el ataque armado donde el comunicador fue asesinado estaría relacionado con que el establecimiento donde ocurrieron los hechos no tenía permiso de bar, sólo de venta de cerveza cerrada.

“No se va acabar el problema de seguridad si la gente no comprende dónde está, y me queda claro que cuando vas a un lugar como lo que acaba de pasar, muchas ocasiones dicen es culpa del Presidente, es culpa de los elementos de Seguridad Pública, que no estaban ahí en este momento. Yo también pregunto qué es que hace la gente que estaba ahí adentro porque tenían que estar ahí para que estaban adentro, estaban tomando, estaban consumiendo algún otro tipo de cosa”, reprochó el Edil en rueda de prensa.