Científicos descubren fósil de “ballena colosal peruana”; sería el animal más pesado

Por Maddie Burakoff

NUEVA YORK (AP).— Podría haber un nuevo aspirante al título de animal más pesado que haya existido en la Tierra. La ballena azul actual ostenta ese título desde hace mucho tiempo, pero los científicos han descubierto en Perú un fósil gigante que podría desplazarla.

Los investigadores describieron la especie —llamada Perucetus colossus, o “ballena colosal peruana”— en la revista Nature publicada el miércoles. Cada vértebra pesa más de 100 kilos (220 libras) y las costillas miden 1.4 metros (cinco pies) de largo.

The blue whale is no longer indisputably the heaviest animal to have ever lived https://t.co/jILpOhvfFM

Los huesos fueron descubiertos hace más de una década por Mario Urbina, del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, en Lima. Un equipo internacional tardó años en excavarlos de una ladera rocosa abrupta en el desierto de Ica, una región de Perú que en tiempos antiguos estaba cubierta por el agua y se la conoce por la abundancia de fósiles marinos. Se obtuvieron 13 vértebras, cuatro costillas y un hueso de la cadera.

Los científicos estudiaron la superficie de los huesos con escáneres 3D y los trepanaron para echar un vistazo al interior. Utilizaron el esqueleto incompleto para calcular las dimensiones y peso de la ballena, comparándola con mamíferos marinos modernos, dijo otro autor, Eli Amson, paleontólogo del Museo Estatal de Ciencias Naturales de Stuttgart, Alemania.

Calcularon que el gigante antiguo pesaba entre 85 y 430 toneladas. Las ballenas azules más grandes pesan alrededor de 180 toneladas.

El cuerpo tenía unos 20 metros (66 pies) de largo. Las ballenas azules pueden ser más largas: se ha medido algunas de 30 metros (100 pies).

HEAVIEST ANIMAL EVER TO LIVE DISCOVERED IN PERU

"Nature" features research that was coordinated by the palaeontologists of the @Unipisahttps://t.co/Sj6O1BLLMd pic.twitter.com/DDrOLXUEhf

— Università di Pisa (@Unipisa) August 2, 2023