EU anuncia que hará un mayor despliegue militar para reforzar las defensas de Israel

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el viernes “medidas adicionales” para “apoyar la defensa de Israel“, destacando que “desplegarán más capacidades militares defensivas” en Medio Oriente a fin de “reforzar la protección de las fuerzas de Estados Unidos en la región y defender a Israel“.

“Este despliegue será en respuesta a las amenazas de Irán y de las milicias respaldadas por Irán”, explicó la secretaria de prensa adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en un comunicado.

Singh aseguró que este compromiso es fruto de las conversaciones mantenidas entre el Presidente estadounidense, Joe Biden, y el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que “aún queda por determinar qué fuerzas y/o unidades se desplegarán”.

NEWS: U.S. Will Send More Defensive Military Capabilities to Middle East https://t.co/eT6R1aKNIu

Lo que sí garantizaron desde Washington es que “cualquier capacidad será puramente defensiva y “enviará un mensaje de disuasión”. “Seguiremos insistiendo en la reducción de la tensión, y la mejor manera de lograrlo es que se apruebe este acuerdo de alto al fuego, para que podamos liberar también a los rehenes estadounidenses”, indicó la secretaria, defendiendo que “esa sería la mejor manera de seguir reduciendo la tensión en la región”.

El viernes por la mañana, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, continuó las conversaciones entre Biden y Netanyahu a este respecto con el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Durante una llamada telefónica, Austin reiteró a Gallant “el férreo apoyo de Estados Unidos con la seguridad de Israel” y le informó de las “medidas adicionales” previstas “para apoyar la defensa de Israel”, “que incluyen cambios actuales y futuros en la postura de la fuerza defensiva”.

Today I spoke with Israel’s Minister of Defense Yoav Gallant about Israel’s response to Lebanese Hizballah’s July 27 attack, which killed 12 teenagers and children. I reaffirmed our ironclad commitment to Israel’s security and right of self-defense against threats from…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 1, 2024