Trump acuerda debatir con Harris en septiembre; acusa una cacería de brujas contra él

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense Donald Trump dijo a través de su red social que acordó con la cadena de televisión Fox News celebrar el próximo 4 de septiembre un debate con Kamala Harris, “con unas reglas similares” al anterior cara a cara con Joe Biden, “pero con una arena llena de audiencia”.

“He acordado con Fox News debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre. El debate estaba programado previamente contra el ‘somnoliento’ Joe Biden en ABC, pero se canceló porque Biden ya no participará y estoy en litigio contra ABC Network y George Slopadopoulos, lo que crea un conflicto de intereses”, escribió el candidato republicano en la plataforma Truth Social.

El exmandatario agregó que el mencionado debate “se llevará a cabo en la Gran Mancomunidad de Pensilvania, en un lugar aún por determinar” y aclaró que “las reglas serán similares” a las de su debate con Biden. “¡Pero con una arena llena de audiencia!”, detalló.

Trump se ha mostrado “totalmente dispuesto” a debatir con Harris, pese a que los demócratas han “retirado inconstitucionalmente a un candidato que se reconoció como derrotado y lo reemplazaron sin contemplaciones por un nuevo candidato”, una decisión que el republicano considera “injusta” y “una amenaza para la democracia”.

I have agreed with FoxNews to debate Kamala Harris on Wednesday, September 4th. The Debate was previously scheduled against Sleepy Joe Biden on ABC, but has been terminated in that Biden will no longer be a participant, and I am in litigation against ABC Network and George…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 3, 2024