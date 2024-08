Imane Khelif se instala en la semifinal de boxeo olímpico en París y asegura medalla

Villepinte, Francia, 3 de agosto (AP) — La argelina Imane Khelif aseguró el sábado una medalla en los Juegos Olímpicos de París, tras días en el ojo de un huracán mediático que ha incluido una serie de insultos y conceptos falsos en internet y que ha desembocado en una polémica más amplia sobre la identidad de género en el deporte.

Khelif derrotó a la húngara Anna Luca Hamori por 5-0 en los cuartos de final, dentro de la categoría de 66 kilogramos.

Merced a su segunda victoria, la argelina aseguró al menos una presea de bronce, en lo que ha sido una controversial experiencia en sus segundos Juegos Olímpicos.

Khelif ha acaparado la atención internacional después de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) afirmó que la deportista no había aprobado un examen de elegibilidad no especificado para los combates femeninos el año pasado. La IBA se encuentra marginada del movimiento olímpico tras una serie de escándalos.

El jueves, Khelif ganó su primera pelea en París 2024, cuando su contrincante italiana Angela Carini abandonó entre lágrimas el pleito tras apenas 46 segundos.

Ese desenlace inusitado fue el combustible que encendió una pelea ya intensa sobre la identidad de género y la regulación deportiva en la materia. Varias figuras, como el expresidente estadounidense Donald Trump y la autora de “Harry Potter” J.K. Rowling, han afirmado falsamente que Khelif es hombre o transgénero.

