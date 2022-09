Quejas contra revendedores de boletos hacen eco en el Congreso: presentan iniciativas

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Los conciertos, obras de teatros, partidos de futbol y espectáculos en vivo en general se han convertido en parte esencial del engranaje de la economía mexicana, pero al mismo tiempo han afectado el bolsillo de quienes asisten a este tipo de eventos con costos y cargos elevados, cancelaciones injustificadas y reembolsos que tardan en verse reflejados o, peor aún, que casi nunca llegan.

El pasado 14 de agosto el diputado del Partido del Trabajo (PT) Leobardo Alcántara Martínez presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en busca de regular la actuación de las empresas que comercializan tickets a través de líneas telefónicas, plataformas y medios digitales.

En entrevista para SinEmbargo, Alcántara Martínez compartió que la propuesta surgió luego de que muchos ciudadanos hicieran de su conocimiento las irregularidades que practican este tipo de empresas respeto a los cargos por servicio, los reembolsos y las cancelaciones de eventos.

“Mucha gente me ha dicho que a la hora que ellos compran un boleto para un evento no hay reembolsos, que aunque la empresa haya tenido la culpa ellos te cobran una amonestación y cuando compran los boletos, les cuesta un 5 por cierto imprimirlos […] Se nos hizo una dinámica muy ventajosa por parte de las empresas y de ahí nace el presentar esta iniciativa para terminar con estas prácticas corruptas contra la ciudadanía que va a los eventos”, apuntó.

La polémica más reciente gira en torno a la influencer Miroslava Valdovinos (@CigarrosDeMiel), quien el pasado mes de agosto presumió haber vendido 108 tickets del Corona Capital 2022 a través de redes sociales asegurando que formaba parte de un programa de embajadores de venta del festival, lo que propició que los internautas cuestionaran la legalidad del mismo y de la boletera.

El Festival Corona Capital lanzó en junio de este año el cartel más prometedor de su historia para su décimo segunda edición, que se llevará a cabo los próximos 18, 19 y 20 de noviembre, logrando así que los boletos entraran a la lista de los espectáculos más codiciados del 2022. Lo que nadie imaginó es que la magno fiesta musical se convertiría en un completo sold out a pesar de los excesivos costos estipulados para las últimas fases de venta, los cuales iban desde los 2 mil 700 pesos por boleto individual hasta los 6 mil 100 pesos por abono.

De acuerdo con las publicaciones de Valdovinos, el precio de los boletos que puso en venta oscilaba entre los 3 mil 690 pesos y los 4 mil 500 pesos por día, y se elevaba hasta los 9 mil 800 pesos por abono.

Ante la polémica, que destapó una supuesta red de revendedores en redes sociales, el Festival Corona Capital aseguró que “no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es @Ticketmaster_Me, no caigan en estafas (sic)”.

Días después Ticketmaster lanzó un comunicado en el que se deslindaba de cualquier relación con Miroslava Valdovinos apuntando que como empresa “no facilita ni apoya la reventa, que es ilegal. Por lo cual, estamos investigando y evaluando las acciones para que la autoridad determine y en su caso sancione estas conductas (sic)”.

El pasado 31 de agosto el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer que la compañía de ventas y de distribución de boletos Ticketmaster interpuso una demanda contra la influencer por haber vendido de forma ilegal los accesos para dicho evento.

El artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México estipula que “queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla. De igual manera queda prohibida la reventa”.

Datos de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México revelaron a El Universal que de enero de este año a la fecha han sido detenidas 827 personas por revender boletos en eventos.

En entrevista para SinEmbargo, la oficial Marisol Sánchez de la Policía Cibernética compartió que al menos 70 por ciento de las denuncias que llegan a recibir son por fraude.

“Realmente esto [la reventa de boletos en línea] se maneja directamente como fraude no como tal en este tipo de modus operandi, sin embargo es importante hacerle saber a la ciudadanía que hoy en día con el confinamiento y la pandemia se ha generado el uso de la computadora y estar en redes sociales, y desafortunadamente eso es lo que ha incrementado diversos delitos, no solamente el tema de boletos en línea”, explicó la oficial.

Por otra parte, la oficial Marisol Sánchez expuso que la pena de reventa de boletos para cualquier tipo de evento se castiga aproximadamente de 25 a 36 horas de arresto según lo estipulado en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Sánchez instó a la ciudadanía a denunciar los delitos de fraude por Internet a través del número 5552425100 ext. 5086 y del correo electrónico [email protected], y además compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas:

· Verificar que los sitios o páginas sean seguras

· Observar en todo momento que la información esté bien redactada y las imágenes sean de buena calidad

· Consultar términos y condiciones en todas las aplicaciones y plataformas

· Corroborar con las plataformas de venta en línea si cuentan con asociación legal con dichas aplicaciones o vendedores

La Profeco, institución encargada de defender los derechos del consumidor, también requirió a Ticketmaster un informe sobre las medidas que lleva a cabo para evitar la reventa de accesos. Hasta el viernes 2 de septiembre no se contaba con respuesta alguna por parte de la boletera.

En este sentido la iniciativa del legislador del PT plantea adicionar en el artículo 24 de la LFPC una fracción XIII Bis para que la Profeco pueda vigilar y verificar que los términos y condiciones de las empresas o proveedores que comercializan boletos para espectáculos cumplan con las disposiciones de la ley.

Asimismo propone agregar el artículo 76 Bis 2 que estipule que las empresas o proveedores de boletos se abstengan de anunciar promociones o condiciones que limiten el derecho de los consumidores a acceder de forma igualitaria a la compra de accesos como la venta de tickets por fases para festivales y las preventas para los tarjetahabientes de un banco en específico.

“En esta iniciativa se señala que no se podrán establecer plazos para la recolección o impresión de boletos cuando se haya realizado el pago. También para darle claridad a nuestra propuesta es muy importante decir que se regulará para que no haya preventas y que no pase esto de que estén seccionando ni poniendo trabas a los consumidores. Se le dará una ley clara a la Profeco para que la siga y vigile todos los términos y condiciones de las empresas o proveedores que comercializan boletos”, comentó el diputado Alcántara Martínez.