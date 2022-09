Donald Trump llama a Biden “enemigo del Estado” durante un mitin en Pensilvania

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump calificó al actual mandatario del país, Joe Biden, de “enemigo del Estado”, en un mitin en Pensilvania este sábado, en el que ha sido su primer discurso público tras la redada del FBI en su mansión de Mar-a-Lago, Florida.

Trump criticó el discurso de Biden a la nación y aseguró que se trata del discurso más “despiadado” jamás pronunciado por un mandatario de EU.

En este sentido, Trump denunció que el mandatario haya “despreciado a 75 millones de ciudadanos (…) como amenazas a la democracia”. “Todos ustedes son enemigos del Estado”, indicó en referencia a las palabras de Biden.

1/2: In 2020, Trump called Democrats "fascists" in '20 while surrounded by military officials.

No one remembers it bc Dems didn't feel threatened by his false claim.

Today, MAGA Republicans are angry at President Biden for a similar remark. Because they know it's true. pic.twitter.com/ran6LASOys

— Matthew Sheffield (@mattsheffield) September 2, 2022