El republicano quiere otra vez la Presidencia, pero la última elección aún lo acecha

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- “Me importa una mierda que tengan armas”. Fueron las palabras que replicó Donald Trump luego de haber sido notificado que varios de sus seguidores se dirigían al Capitolio en medio de la ratificación de la victoria de Joe Biden. El entonces Presidente estadounidense sabía que sus votantes estaban armados con cuchillos, aerosoles para osos, tubos de metal, taser y armas de fuego y aunque pudo prevenir lo ocurrido, no lo hizo.

La historia de un Trump furioso por su derrota en las votaciones de noviembre del 2020 ha vuelto a salir a la luz luego de que una comisión selecta de la Cámara de Representantes escuchara la versión de los hechos de Cassidy Hutchinson, exasistente de la Casa Blanca, quien aseguró que Trump apoyó en todo momento a una turba armada que marchaba hacia el Capitolio para impedir el nombramiento de Joe Biden como nuevo Presidente de EU y que además exigía a gritos que colgaran al exvicepresidente Mike Pence luego de que Trump lanzara un tuit en el que lo acusaba de traición por no objetar la victoria de Biden.

Lo sucedido en el capitolio ha adquirido relevancia en los últimos días a raíz de que se diera a conocer que el republicano tiene planes de anunciar su candidatura para un segundo mandato en los comicios presidenciales de 2024, en donde podría volver a encontrarse con el actual Presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien enfrenta cuestionamientos entre los demócratas y una popularidad que apenas rebasa el 30 por ciento. Pero sobre todo con lo que tendrá que lidiar el republicano son los señalamientos por su presunta irresponsabilidad por los hechos suscitados el pasado 6 enero del 2021.

Ese día cerca de 800 personas irrumpieron en el Capitolio para impedir que se ratificara la victoria de Biden. Estos actos de violencia dejaron cinco personas muertas y 140 agentes heridos. A pesar de que ha pasado más de un año de este asalto, un juicio penal contra Donald Trump sigue en busca de justicia.

Cassidy Hutchinson testifies that she was told that as then-President Donald Trump was being driven back to the White House after the Jan. 6 rally that he demanded to be taken to the Capitol and tried to grab the steering wheel from a Secret Service agent. https://t.co/JefVhEsY0b pic.twitter.com/uUyQcnSlLG

— The Associated Press (@AP) June 28, 2022