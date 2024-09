BYD desmiente supuesta suspensión de planes de construcción de planta en México

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD desmintió esta tarde que el supuesto reporte de la suspensión de su inversión en una planta de México hasta que pasaran las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, dijo en un comunicado que, contrario a lo informado durante la tarde de este martes, la automotriz “no ha pospuesto ninguna decisión” de invertir en México.

In August 2024, we achieved a total monthly sales of 373,083 New Energy Vehicles. #BYD #BuildYourDreams pic.twitter.com/SwfGVxO6kE

— BYD (@BYDCompany) September 1, 2024