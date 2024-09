Si la reforma no se hace de la mejor manera, dañará la relación, dice Ken Salazar

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que existen “preocupaciones” en los próximos cambios al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que si estos “no se hacen de la mejor forma” pueden acarrear “muchísimos daños” en el actual lazo bilateral, por lo que rechazó que hablar de ello sea una intromisión en la soberanía mexicana.

Desde su residencia oficial en la Ciudad de México, el diplomático estadounidense manifestó su respeto por el mandatario mexicano y por su sucesora, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues señaló que a pesar de que México y Estados Unidos tienen una historia y una relación “complicada”, ambas naciones son “una familia”; además de respetar la decisión del Gobierno mexicano en los cambios del país para fortalecer su Poder Judicial o su sistema de justicia,

“Lo de la reforma judicial, muy claramente, es decisión del Gobierno de México y respetamos la soberanía de México (…) estoy en acuerdo en que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la Corte (sin embargo) se ha hecho tanto debate que no entiendo, es que si no se hace de la mejor manera, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo, nada más como embajador, eso lo digo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de verdad quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, subrayó.