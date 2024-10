Israel ataca Beirut y un campamento de refugiados en Cisjordania; reportan 18 muertos

Madrid, 3 de octubre (EuropaPress).- El Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado con sus homólogos de Reino Unido, David Lammy, de Alemania, Annalena Baerbock, de Francia, Jean-Noel Barrot, y de Italia, Antonio Tajani, respecto a una “respuesta coordinada” a los ataques “sin precedentes” de Irán contra Israel.

“Han hablado del ataque sin precedentes de Irán contra Israel y de la importancia de coordinar una respuesta. También han conversado sobre la importancia de implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para establecer un perímetro de seguridad en el sur de Líbano, fortalecer la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y crear las condiciones para que tanto israelíes como libaneses puedan regresar a sus hogares”, reza un comunicado del Departamento de Estado.

De igual forma han tratado las formas de resolver el conflicto en la Franja de Gaza, que comenzó hace casi un año a raíz de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), partiendo de un acuerdo de alto el fuego, la liberación de los rehenes y el aumento de la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

