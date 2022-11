Twitter empezará a cobrar por verificar cuentas a partir del lunes: Bloomberg

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La red social Twitter empezará a cobrar por la verificación de cuentas a partir del próximo lunes 7 de noviembre, según lo informado por el medio Bloomberg.

Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, anunció que cobrará ocho dólares en Estados Unidos por la verificación de perfiles. La cuota será parte de un nuevo pago de suscripción en la plataforma.

El pago por las insignias podría estar disponible el lunes, dijeron a Bloomberg personas informadas de los planes del multimillonario.

“El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda ¡Poder para el pueblo Blue por ocho dólares al mes”, escribió Musk en su cuenta de Twitter.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022