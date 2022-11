Salud de Rebecca Jones es estable y muestra un avance favorable, informa su agencia

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 3 de noviembre (ASMéxico).- La actriz Rebecca Jones se encuentra delicada de salud, pues su agencia de relaciones públicas confirmó que fue hospitalizada, debido a una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Y este jueves 3 de noviembre se dio una nueva actualización de su estado de salud, destacando que se encuentra estable y que ha avanzado favorablemente.

Por medio del programa “Hoy”, Danna Vázquez, quien está al frente de dicha agencia, compartió cómo se encuentra el estado de salud de la intérprete en este momento. Por lo que es posible que la actriz pronto vuelva a los foros de Televisa, donde actualmente se encuentra grabando la telenovela ‘Cabo’, al lado de Bárbara de Regil y Matías Novoa.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, dijo la representante de la agencia de la actriz.