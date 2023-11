Impunidad en crimenes contra la prensa

Ayer conmemoramos a nivel mundial a las y los periodistas que padecen la violencia criminal y de Estado y que no encuentran verdad, justicia y reparación. A quienes son víctimas de asedio, estigmatización, persecución, criminalización, espionaje, secuestro, desaparición, tortura y asesinato por informarnos. En el caso de mujeres periodistas, sufren acoso y violencia sexual o ataques a su privacidad por publicar temas de interés para la sociedad, siendo una voz protagónica en el espacio público que en la mente de muchos hombres sigue siendo un espacio sólo para ellos.

Hoy no estamos mejor que hace 5, 10, 20 o 30 años en el esclarecimiento de los casos de violencia. Al contrario, enfrentamos un periodo de aguda erosión democrática, a la par de pactos de complicidad entre élites políticas, económicas y criminales que han capturado a los estados. Este contexto es rodeado de una conversación pública cargada de odio, propaganda y mentiras que se vuelven virales.

Hoy sabemos que 1657 periodistas han sido asesinados desde 1993 y que América Latina fue la región más letal del mundo para la prensa el año pasado, con México encabezando esta infame lista. Pero ahora ese ritmo de muerte languidece ante lo que atestiguamos en la Franja de Gaza, pues en las últimas tres semanas han sido asesinados, al menos, 29 periodistas. Así parece que nuestras sociedades están sumergidas en una competencia descarnada, brutal y perversa por imponer el silencio de múltiples formas. Una competencia entre estados y actores de poder que solamente es posible bajo el techo de la impunidad.

La digna memoria es parte de un antídoto para acabar con la indiferencia que nos carcome. Cuando las víctimas, sus familiares y sobrevivientes irrumpen en el escenario público nos recuerdan aquello que nos ha sido arrebatado, además de su tranquilidad o la vida de un ser querido: nuestra paz, la justicia y, en muchos países, la democracia. Su digna rabia nos empuja a acompañar su lucha, mantenernos solidarios y solidarias en la exigencia de no perdonar y no olvidar hasta esclarecer los hechos y dar con los responsables. Son las víctimas de esa violencia la reserva moral del planeta, pues pese a la burla, el descrédito y el maltrato de las autoridades que deben rendir cuentas, claman con firmeza que no se callarán. La memoria es también un atento recordatorio de aquello que no se debe repetir.

Ese testimonio vivo que aquí se encuentra representado por Jorge y Ricardo es lo que mantiene nuestros ideales de democracia, pues hemos visto que pese a las dictaduras y gobiernos autoritarios que imponen mordazas, las y los periodistas perseguidos, encarcelados o exiliados mantienen sus proyectos informativos desde dónde sea y cómo sea. Que pese a la pretensión de imponer la ley del silencio mediante la muerte; la verdad llega a nuestros oídos porque hay familias, amigos y colegas que retoman sus investigaciones.

Hemos aprendido que la opacidad y el silencio no son perennes porque buscar la verdad y comunicarla está en el ADN de la humanidad, se escapa a la pretensión de los poderosos de controlar nuestras vidas y la información que la hace posible.

A pesar de un panorama poco halagador en la tarea global de erradicar la impunidad casi absoluta de los crímenes contra la prensa; estamos aquí, recordando, compartiendo y alimentando la esperanza. Contra la necropolítica y el autoritarismo: más y mejor periodismo; mayor resiliencia y solidaridad global; más estrategias en redes locales, nacionales, regionales y globales; más multilateralismo, pluralidad e inclusión. No nos callarán.

Discurso emitido en el contexto de la conmemoración del “Día internacional para poner fin de los crímenes contra la prensa” en el evento de la Unesco y la CIDH realizado en Washington.

Leopoldo Maldonado https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.