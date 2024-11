“Chapitos” y “Mayiza” pelean Sinaloa. “Tienen más poder que hace 15 años”: académico

La Fiscalía de Sinaloa informó que desde el 9 de septiembre en que comenzaron enfrentamientos a la fecha, se han registrado 252 personas privadas de su libertad, de las cuales se han localizado 31 personas muertas, 86 personas con vida y 135 siguen sin ser localizadas.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).–A casi dos meses de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado conocidos como “Los Chapitos” y “La Mayiza” en Sinaloa, la Fiscalía estatal registra 252 personas privadas de su libertad, de las cuales 135 siguen sin ser localizadas, y la prensa local reporta más de 300 homicidios dolosos.

Arturo Santamaría Gómez, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, observó en entrevista para Dos con Todo que esta situación puede prolongarse durante mucho tiempo porque ahora el Cártel de Sinaloa es más poderoso que hace cinco años.

Pero la actual paralización de Culiacán ante este conflicto no la atribuye a la intensidad de la violencia, sino a la “huella profunda en la psicología social” que quedó en los habitantes por lo visto en 2019 y 2020 en el marco de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No es que los enfrentamientos que ha habido hoy sean mayores, más intensos que en 2010, pero como en el fondo está esa imagen terrible que hubo en el primer Culiacanazo, está impactando mucho. Por otra parte, las redes sociales hoy son mucho más importantes. Y también algo que es fundamental que yo he insistido mucho: el poderío de las dos fracciones del Cártel de Sinaloa es hoy en términos financieros, en términos políticos y sociales, es mucho mayor que hace 10, 15 o 5 años. Hace 15 años, el Cártel de Sinaloa estaba presente en alrededor de 60 países en el mundo con diferentes actividades criminales en el mundo. Hoy tiene presencia en más de 100 países, o sea, su fuente de financiamiento y armas es mayor”, aseguró.

La Fiscalía General de la República (FGR), que tomó la investigación por diferencias con la Fiscalía local tras el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén y el montaje en la gasolinera, sigue en espera de que el Gobierno de Estados Unidos informe por qué no fue detenido el piloto de la aeronave con “placa duplicada” en la que arribó a Texas tanto “El Mayo” Zambada como quien lo “secuestró”, Joaquín Guzmán López, miembro de Los Chapitos.

“El delito se cometió en México, fue un secuestro, y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental: a esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana. Y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas; se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, ¿por qué?, porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos”, aseguró el 29 de octubre el Fiscal Alejandro Gertz Manero en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre Joaquín Guzmán López, el hijo de “El Chapo” detenido en EU junto con “El Mayo”, el Fiscal Gertz comentó: “Sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano (Ovidio Guzmán), y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos las conocemos”.

–¿Cómo llevan el caso del Gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación– se le cuestionó al Fiscal General.

–Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes; cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el Gobierno de Joe Biden sí ha entregado información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien de acuerdo con las autoridades mexicanas fue llevado a ese país de manera ilegal.

En rueda de prensa, Salazar mostró y leyó cartas enviadas por el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dirigidas tanto al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, como a la exsecretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

En la carta fechada el 19 de agosto, enviada por Garland a la entonces Canciller Bárcena, el Fiscal estadounidense asegura que la captura de “El Mayo” fue consecuencia de un conflicto entre dos grupos rivales del crimen organizado.

Por su parte, la nueva Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó el lunes que desde el 9 de septiembre en que comenzaron los enfrentamientos a la fecha, en Sinaloa se han registrado 252 personas privadas de su libertad, de las cuales se han localizado 31 personas muertas, 86 personas con vida y 135 siguen sin ser localizadas. La Fiscalía estatal, añadió, continúa con un operativo de búsqueda en diversas zonas.

OLA SE EXTIENDE A MAZATLÁN

En Mazatlán el domingo por la noche se registró un enfrentamiento entre civiles armados que duró varios minutos y dejó a una persona sin vida dentro de un vehículo blindado y un auto dañado en las inmediaciones. También se localizó un arma de fuego, cartuchos y equipo táctico. Asimismo, un taxista resultó herido, informó el Secretario de Seguridad Gerardo Mérida. Por ello, se amplió la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la ciudad turística.

Ante la pregunta expresa de si lo registrado en Culiacán ya se extendió a Mazatlán, el Gobernador Rubén Rocha Moya respondió en conferencia de prensa el lunes que el enfrentamiento del domingo “tiene que ver”, pero que se ha intensificado la presencia de elementos del Ejército y Guardia Nacional, así como las labores de inteligencia en la zona y sigue el contacto permanente con el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

“Estamos en Sinaloa y muy probablemente hay lo que le llaman células de los grupos, que se están manifestando. Tenemos un operativo que se llama ‘Mazatlán seguro’, ese operativo se mantiene, no ha dejado de estar, y tiene una radiografía de qué es lo que está pasando en Mazatlán. No seríamos ajenos a lo que motiva este tipo de cosas que hubo anoche (domingo), esa confrontación creemos que tiene que ver, sin embargo, ya se tomaron las medidas. Se va a reforzar bien, será un grupo importante como lo necesita el blindaje de Mazatlán”, aseguró.

Edgar González Zatarain, presidente municipal de Mazatlán, atribuyó este hecho a un “ajuste de cuentas”, dijo en entrevista para Milenio que desde septiembre hay “psicosis” y temor entre la población, pero las actividades regresaron a la normalidad, tanto que, por ejemplo, seguirán recibiendo cruceros turísticos.

Sin embargo, el domingo 27 de octubre, desde la cuenta oficial del Gobierno de Mazatlán se compartió un mensaje en el que exhortaron a la población “a mantenerse en resguardo” debido a los hechos violentos registrados en la ciudad.

Santamaría dijo que si bien hay reportes de que ha disminuido el turismo en hoteles y bares de Mazatlán, no es comparable con la paralización que se ve en calles de Culiacán.

POLÍTICA Y NARCOTRÁFICO

El investigador de la UAS, Arturo Santamaría, aseguró que la relación entre gobiernos en Sinaloa de todos los partidos y el crimen organizado es antaño. Sin embargo, hasta que inicie el juicio en EU contra “El Mayo” Zambada se tendrá mayor información sobre si existen nexos entre el Gobernador Rubén Rocha y el cártel de Sinaloa.

“Hasta ahora no hay pruebas, evidencias rotundas que pudieran comprobar eso como sí hay cuando ‘El Mayo’ Zambada en su carta habla de su amistad y de sus vínculos con Héctor Melesio Cuén. Ahí por primera vez nosotros tenemos una declaración de un actor centralísimo en el crimen organizado en México, cuando se habla de una relación de un exdiputado electo del PRI-PAN-PRD y del Partido Sinaloense. Entonces, uno se pregunta: ¿hubo un apoyo de ‘El Mayo’ Zambada en las elecciones recientes en Sinaloa, incluyendo la del Gobernador, para Héctor Melesio Cuén o para Morena? Y si lo hubo, lo único claro es que fue a partir del partido Sinaloense”, afirmó el académico.

Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha aseguró que el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida (1987-1992) es quien “tiene cola” y no tiene derecho moral para calumniar, ya que en 1989 cuando detuvieron al fundador del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Gobernador priista estaba buceando en La Paz, Baja California, y sus policías estatales y municipales fueron detenidos por “ayudar” al narcotráfico, mientras que las policías del gobierno actual aprobaron los exámenes de confianza.

“Hay un exgobernador que me acusa de narco y escribió un libro, y no se ve la cola. Yo no tengo. Labastida, por cierto (en) una carta ahí redactada muy elegante, le dije fíjese que en Sinaloa ha habido gobiernos priistas buenos, es más, el de usted lo considero bueno. Pero difamadores como él… Cuando agarraron a un capo fuerte, Miguel Ángel Félix allá en Guadalajara, fue en el 89, abril del 89, resulta que Labastida andaba en un yate buceando aquí en La Paz. Estaba en un yate. Y ese día le cayó el Ejército a las policías, a la estatal y a la municipal. Y qué pasó, pues en el caso mío fueron y revisaron las armas y aquí tengo a mi Secretario de Seguridad, y ahí está el Secretario municipal. Ahí están ellos”.

Sobre la financiación en la elección de 2021 donde resultó electo, recordó que la izquierda fue altamente votada en Sinaloa: “No necesitábamos pedirle dinero a nadie para hacer campaña”.

Para Arturo Santamaría, autor de libros como Sinaloa: Milagro de luz y Narcomoda y juventudes, las declaraciones dejan fuera una problemática de años en Sinaloa: la relación entre políticos y el crimen organizado. Por lo que la crisis de inseguridad actual no es responsabilidad sólo de un exgobernador.

Recordó, por ejemplo, el asesinato en febrero de 1944 del exgobernador Rodolfo Tostado Loaiza, quien estaba en Mazatlán con motivo del carnaval, un crimen que fue atribuido a Rodolfo Valdés, apodado ‘El Gitano’ y descrito como sicario.

También el caso del exgobernador priista Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), quien tuvo como escolta de su familia a Félix Gallardo –uno de los fundadores del Cártel Guadalajara–, quien incluso fue padrino de bodas de su hijo. Mientras que el exgobernador Antonio Toledo Corro (1982-1986) ha sido señalado por analistas e investigadores de alojar en su rancho al sur de Sinaloa a Félix Gallardo.

“Lo que nosotros vemos en Sinaloa tiene una historia larguísima y atraviesa a cualquier gobierno del estado, por lo menos desde los años 40, cuando el Gobernador Rodolfo T. Loaiza fue asesinado en Mazatlán por ‘El Gitano’, que estaba ligado a los traficantes de goma de opio de EU y que no los pudo detener, y que Sánchez [Leopoldo Sánchez Celis] tampoco, ni Antonio Toledo. En ese sentido, todos los gobernadores previos de Sinaloa tienen alguna responsabilidad, pero ya adjudicarle a Labastida esto, no… Algo que fue muy notorio en su momento es que los primeros carros bomba que hubo en la historia de México fueron durante el gobierno de Labastida en Culiacán, como los que de ahora se hablan en Guanajuato […] él dice que nunca llegó a acuerdos con narcotraficantes, le vamos a creer, pero de que combatió efectivamente al Cártel de Sinaloa, eso no es cierto, como él y como ningún gobernador antes, no ha podido nadie con ellos y han ido acumulando más y más poder.

“¿Qué le diríamos a Quirino Ordaz?: El ‘Culiacanazo’. Ha sido muy hábil para sortear esa responsabilidad de por lo menos localizar a los grandes capos, pues no, simplemente no tuvo la capacidad su gobierno ni los anteriores”, expuso Santamaría.

Además de estos casos, el académico recordó en un artículo publicado en SinEmbargo en septiembre que el Partido Sinaloense, fundado por el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, postulaba candidatas y candidatos cercanos al cártel de Sinaloa en diferentes municipios o a cargos federales.



“Cuando Cuén aún no tenía su propio partido, gestionó, al lado de Gerardo Vargas, entonces priista, y ahora morenista –es Alcalde de Ahome–, para que el PAN registrara como candidata a diputada local a Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como ‘La Chapodiputada’, quien ganó una curul en 2013”, planteó, y expuso que en ese momento estaba ligada sentimentalmente con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora sentenciado en EU por narcotráfico.

SEGURIDAD EN SINALOA

Recientemente el Gobierno de Sinaloa devolvió las armas largas y cortas a más de 800 policías locales tras una revisión de que tuvieran licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hay dos revisiones al año por semestre, pero en este caso se realizó “intensamente” la revisión particularmente a policías de tránsito y municipio de Culiacán, dijo el Gobernador Rocha Moya.

Esto luego de que “El Mayo” Zambada señaló en su carta a un policía adscrito a la Fiscalía de Sinaloa de trabajar como su guardaespaldas personal, de nombre José Rosario Heras López. La Fiscalía local confirmó que Heras López seguía activo como agente en la corporación, pero que se encontraba de vacaciones el 25 de julio, el día de la detención de “El Mayo”, y que al momento de que se publicó la misiva se desconocía su paradero. Incluso confirmaron que el 28 de julio, la familia de Heras López interpuso una denuncia por su desaparición.

“Esos 870 policías están certificados, valorados, evaluados por el Ejército. Importa mucho para que los ciudadanos les tengan fe, les tengan confianza a estos policías que ya empezaron a ir a las calles, en los puntos principales de tránsito y en proximidad a escuelas, comercios y colonias. Es gente limpia”, dijo Rocha en su conferencia semanal del lunes.

Y añadió: “Ningún mando de la policía que sea nombrado por el Gobernador está sometido a algún cuestionamiento. Nuestros mandos policiales no tienen ningún nexo que la autoridad competente les haya encontrado con nadie”.

Sin embargo, Arturo Santamaría observó que quien tiene el mando del operativo de seguridad en Sinaloa es el Gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas, ya que el poder del crimen excede al de las policías locales.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez