Kamala Harris aparece en sketch de “Saturday Night Live” a unos días de la elección

Por Aamer Madhani, Colleen Long, Zeke Miller y Will Weissert

NUEVA YORK (AP).- La Vicepresidenta Kamala Harris se presentó sorpresivamente en el programa Saturday Night Live (SNL) cuando faltan apenas unos días para las elecciones, interpretándose a sí misma como la imagen en el espejo de la versión que Maya Rudolph interpreta de ella.

Los aplausos ahogaron las primeras palabras que pronunció la candidata demócrata mientras se encontraba sentada frente a Rudolph.

Al unísono, las dos dijeron que sus simpatizantes necesitan “Mantener a Kamala y seguir adelante”, declararon que comparten la “esperanza en la promesa de Estados Unidos” y pronunciaron la emblemática frase: “¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!”.

Live from New York, it's Saturday night.pic.twitter.com/qQ2IJdqqFA

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2024