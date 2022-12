La historia del hielo, el relato de una peste blanca escondida en Siberia

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– El científico Carlos Mendiguchía, un experto en todo lo que está congelado, desaparece sin dejar rastro en medio de una de sus investigaciones en Siberia, una situación que obliga a su hija Juana a hacer lo imposible: dejar sus estudios en México y emprender un viaje hasta Ambarchik, un puerto siberiano con enormes lagos congelados en donde fue visto por última vez su padre y en donde encontrará más de lo que imaginó.

El relato es contado por David Martín del Campo en La historia del hielo (Loqueleo), un libro nacido a partir de una anécdota que el autor compartió en entrevista con SinEmbargo:

“Revisando mis archivos me reencontré con unos recortes periodísticos del año de 1967, de una excursión que hicieron unos muchachos de Guadalajara al Iztaccíhuatl, en invierno para subir la nieve y eso, y les agarró una ventisca, no sé si fue en enero, creo que sí, y murieron 17 de ellos y uno era un primo mío, Román Martín del Campo. Entonces siempre me quedó como que la historia. Ha de ser medio terrible morir por el frío y es una imagen que me ha perseguido y en ese momento se me ocurrió que podría yo hablar del hielo y de la desaparición del hielo e investigando di con el tema de los famosos virus que están apareciendo en Siberia, junto con los mamuts que afloran, y quería escribir la historia sobre de una niña que busca al padre y así fue como la escribí en el 2019, se las mandé a mis editores y cuando empezó la pandemia les hablé por teléfono y les digo ‘léanla por Dios’, y ya que la leen me dicen ‘No, no, la vamos a publicar ya’”.