Pelé no responde a quimioterapia y recibe cuidados paliativos, dice prensa de Brasil

El brasileño, de 82 años, ingresó el pasado martes en el hospital y desde entonces está recibiendo medidas para aliviar el dolor y la falta de aire, según apunta Folha de São Paulo.

Ciudad de México, 3 de diciembre (AS México).– El estado de salud de Pelé ha ido a peor desde que ingresase el pasado martes en el Hospital Israelita Albert Einstein, en Sao Paulo. Según apunta el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el ex del Santos ya no responde al tratamiento de quimioterapia que se sometía desde septiembre de 2021 debido a una operación de un cáncer de colon. Además, a principios de año se le diagnosticó metástasis en el intestino, pulmón e hígado.

Pelé, de 82 años, se encuentra en este momento en cuidados paliativos, por lo que se ha suspendido la quimioterapia y ahora está recibiendo medidas para intentar aliviar el dolor y la falta de aire. El cuerpo médico no quiere someter al exjugador de fútbol a terapias invasivas.

La zona de cuidados paliativos tiene el fin de ayudar a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad o el tratamiento que estén recibiendo. El caso de Pelé es un claro ejemplo y, por eso, se encuentra ahora en esa zona ingresado.

En un primer momento estaba previsto la llegada de Pelé al hospital el pasado miércoles para su revisión de la terapia de quimioterapia por el tumor de colon, pero se adelantó un día su hospitalización a causa de un estado de anasarca, es decir, de un hinchazón en su cuerpo y por un síndrome de edemigemia e insuficiencia cardíaca, como informó ESPN.

El Hospital Israelita Albert Einstein comunicó una nota informando del estado de salud de Pelé ayer viernes.

“La respuesta ha sido adecuada y el paciente (Pelé), que permanece en sala común, se encuentra estable, con una mejoría general de su salud”, decía la nota del hospital. Esta fue la última versión oficial por parte del centro médico y se espera nuevas informaciones en las próximas horas.

