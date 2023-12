CLOSE UP | Ernestina: conozco desde hace mucho a Sheinbaum y he caminado junto a AMLO

Entre señalamientos de ser la responsable de la impunidad en la Ciudad de México, de autoritaria y de espía, así como entre espaldarazos de sus compañeros de izquierda, ahora en el Gobierno, Ernestina Godoy quiere seguir siendo una abogada no tradicional desde la Fiscalía durante cuatro años más.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos, una abogada con origen guerrerense, ha sido de izquierda durante toda su carrera. Mientras asesoró a damnificados por el terremoto del 85 y participó en los acuerdos de San Andrés tras el levantamiento de los zapatistas en la selva, conoció a varios personajes de ahora la denominada 4T, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, por lo que reconoce que construir desde cero una Fiscalía autónoma no ha sido fácil por ciertas inercias.

“Venimos de una misma historia muchos de nosotros. Martí Batres, por ejemplo, era un joven, muy joven, en el 85 y ayudaba ahí en la colonia Doctores, ayudaba a repartir cosas, volantes. Entonces claro que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con la Doctora Claudia Sheinbaum la conozco también hace muchísimo tiempo, trabajamos juntas en el gabinete del entonces Jefe de Gobierno de 2000 a 2006 y no es ningún secreto para nadie”, aseguró la Fiscal en entrevista para SinEmbargo.

Y agregó: “Igual he caminado con Andrés Manuel López Obrador hace muchísimos años en Tabasco, él vivía allá y [en los noventa] nos pidió un apoyo para una cooperativa de producción que se llama la Misión. Pero desde que entramos en esta administración, cada quién está haciendo lo que nos toca. Vamos construyendo la autonomía, pero desde ese momento jamás he recibido una instrucción, presión u orden”.

Ella ha sido Diputada tanto en la entonces Asamblea Legislativa como presidenta de la Jucopo en la I Legislatura del Congreso de la CDMX (2018), donde tenían que bajar a leyes secundarias la recién creada Constitución de 2017. Conoce la grilla interna. Ahora, desde ese frente político-legislativo, un bloque de panistas anunció que por su mal trabajo no votará por su ratificación para un periodo hasta 2028, proceso que tiene como límite el 10 de enero de 2024.

“No entiendo cuando entran a una casi parálisis legislativa por diferencias políticas que a veces no tienen nada que ver con la posibilidad de legislar y eso es lo que está pasando en esta Legislatura. Se han enfrascado en una lucha política, un grupo clarísimamente ubicado del Partido Acción Nacional, utilizando la posibilidad de una tribuna legislativa para defender –desde mi punto de vista– lo indefendible, para intentar cubrir, para intentar ahí sí chantajear, ahí sí sobornar políticamente para que se paren investigaciones; la verdad es que yo estoy sorprendida, pero tampoco es algo que diga ‘no me lo esperaba'”, dijo.

Para ser ratificada, la Fiscal necesita 44 votos por mayoría calificada y tiene el no seguro de 27 blanquiazules, entre ellos, el de la Diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña, sobre quien gira una orden de aprehensión de la Fiscalía, pero no por narcomenudeo, sino por, dice la misma Fiscal Godoy, por presunto uso indebido de las facultades relacionado con el caso del cártel inmobiliario, con epicentro en la Alcaldía panista Benito Juárez, donde la legisladora fue Directora Jurídica y de Verificación de 2018 a 2021.

Sentada desde su oficina de la Fiscalía de la CDMX un viernes por la tarde, la Fiscal Ernestina también es consciente de que desde Estados Unidos, el diario New York Times señala a la institución que ella dirige de presunto espionaje tanto a opositores como el precandidato a la Jefatura de Gobierno, el panista Santiago Taboada, como a fuego amigo como el Secretario de Gobierno del Estado de México, el morenista Horacio Duarte.

Es consciente, pero lo niega. Ha pedido documentos a la compañía de telefonía Telcel porque no coinciden con la nomenclatura ni tienen carpetas de investigación de las personas listadas, versión que ha sostenido su brazo derecho, el vocero Ulises Lara, también compañero del movimiento político.

“(Telcel) no nos había puesto a la vista esos documentos porque no coinciden con la nomenclatura, sobre todo en el consecutivo de número de oficios y eso lo tengo en libros de Gobierno, lo tengo en un sistema, donde no hay manera que yo pueda alternar y ahí están los números que no coinciden”, aseveró Godoy Ramos.

ERNESTINA: ABOGADA NO TRADICIONAL

Chilpancingo es la ciudad guerrerense donde tiene sus raíces la familia Godoy Ramos: los padres y hermanos de Ernestina. Pero por un viaje familiar ella nació en 1954 en la Ciudad de México, donde comenzó a vivir desde que ella cursaba tercer año de primaria. Es puma desde la secundaria y media superior por la Escuela Nacional Preparatoria 2 y luego estudió Derecho en Ciudad Universitaria de la UNAM.

“Toda la vida siempre pensé que iba a ser abogada, nunca me lo cuestioné si podía ser otra cosa y soy abogada”, compartió.

Godoy se casó a los 19 años y estudiaba Derecho a la par de que cuidaba a sus hijos. Al egresar, se peleó con su profesión porque no le gustaba ejercer en Tribunales; ser una abogada tradicional.

En esa etapa de la década de los setenta, se fue a vivir junto con su esposo a León, Nicaragua, país de Centroamérica que vivía la Revolución Sandinista contra la dictadura. Trabajó ahí en el Ministerio de la Reforma Agraria como parte del reparto de tierras durante año y medio, pero como extranjeros tuvieron que salir cuando comenzó la contrarevolución al norte del país.

A su regreso, formó parte de organizaciones de vivienda para asesoría jurídica en colonias irregulares. En septiembre de 1985, el centro de México registró un terremoto que dejó miles de muertes, pérdidas de casas o vecindades y a miles sin hogar. Desde su oficina de la Fiscalía ubicada en la céntrica y popular colonia Doctores, narró su papel en la expropiación de inmuebles de rentas congeladas:

“Nos metimos de lleno a la asesoría de los damnificados, sobre todo de la zona de la colonia Doctores, la colonia Obrera; una zona de desastre, una zona terrible en la que se destruyeron muchas vecindades que ya tenían mucho tiempo y se quedó muchísima gente sin vivienda”, evocó Godoy. (3:45-4:48) + (5:18-6:22)

Después vino el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en la década de los noventa. En el marco del reajuste de los zapatistas anunciado este 2023 por el incremento de la violencia en el sureste, la abogada recordó que para la formación jurídica de cooperativas de producción u organizaciones de mujeres se les llamó a Tabasco, donde conoció a Andrés Manuel López Obrador, y a Chiapas, donde les agarró el levantamiento.

Ernestina estuvo en San Cristóbal y en Altamirano como parte del cinturón civil por la paz para evitar que los indígenas fueran los mayor afectados en un enfrentamiento armado contra el Estado priista. Por parte del Gobierno federal estaba el salinista Manuel Camacho Solís. Los diálogos de la Catedral en San Cristóbal dieron paso a otras mesas de diálogo que formaron los acuerdos de San Andrés, cuya aplicación, consideró Godoy, quedó pendiente.

“Fui asesora de la Comisión Nacional de Intermediación que, junto con la Cruz Roja Internacional, éramos los que íbamos por la Comandancia a los pueblos y llevábamos a la Comandancia a los diálogos de una manera segura, pero yo creo que ellos nos cuidaban a nosotros, pero en aquel momento creíamos que cuidábamos a Marcos, a Ramón Tacho”, recordó sobre su época en la selva.

ERNESTINA CONTRA UN CÁRTEL

Desde 2021, tras la transición de Procuraduría a Fiscalía de la Ciudad de México, se realiza una investigación sobre el cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, nido del grupo del detenido Cristian Von Roehrich, del Diputado Jorge Romero y del Alcalde con licencia Santiago Taboada, quien está en precampaña rumbo a la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Hace unos días, la Diputada panista del Congreso local Luisa Gutiérrez se amparó contra una orden de aprehensión de la Fiscalía de la CDMX por presunto narcomenudeo y vínculos con redes de prostitución y lavado de dinero derivado de una denuncia presentada por Rigoberto Ávila, el Secretario particular de la Fiscal. Se enteró por medios y lo anunció el 13 de noviembre. Embarazada de cuatro meses y medio, la legisladora lo interpreta como una persecución política luego de que anunció que votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal hasta 2028.

En entrevista, detalló que están en la recta final del proceso de votación sobre la ratificación. La Fiscal ya pasó por el escrutinio de un Consejo Judicial Ciudadano, integrado por once personas y por la entrevista –por videollamada– de diputados del Congreso de la CDMX. A la par, acusó Gutiérrez, han habido intimidaciones por teléfono e intento de sobornos a diputados panistas para alcanzar los 44 votos necesarios.

La oposición cuestionó que al menos dos integrantes del Consejo, entre ellos el que presidió Honestidad Valiente, son afines a la 4T por lo que la evaluación “fue a modo” y no se establecieron mesas de trabajo con víctimas de despojo del cártel inmobiliario ni víctimas de abuso sexual por figuras políticas. Tampoco se le cuestionó sobre el caso de la L12 del Metro o sobre la detención de la mujer a la que se le cayeron aspas de lavadora en las vías del Metro en el marco del “sabotaje” señalado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“El dictamen, de acuerdo a ley, debería ya haber pasado a la Mesa Directiva. Hoy el Diputado Octavio Rivero tiene congelado el dictamen, el Diputado de Morena, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, tiene congelado o chicaneando un dictamen que ya debería haber pasado a pleno para su votación”, determinó la Diputada.

En el PAN, sabemos ser oposición; para esto nos votaron y no nos vamos a doblar. En unidad vamos en contra de la #FiscalCarnal. Gracias a mis presidentes, compañeros, líderes y militancia por acompañarnos. pic.twitter.com/0IQg4SS55G — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) November 28, 2023

Sin embargo, la Fiscal Ernestina Godoy afirmó que la orden de aprehensión notificada por un juez de amparo a la Diputada Luisa Gutiérrez no es por narcomenudeo, sino por uso indebido de las facultades. Esto por su posible relación con el cártel inmobiliario, ya que la ahora Diputada panista fue Directora jurídica (2018-2020) y de verificación (2020-2021) en la Alcaldía Benito Juárez. La legisladora cuenta con un amparo contra su aprehensión.

“Es parte de toda esta investigación que ya llevamos dos años haciendo. Esta Diputada, la señorita Luisa Gutiérrez, fue funcionaria de esa Alcaldía, salió en la investigación y efectivamente tiene una orden de aprehensión por mal manejo de su puesto”, aclaró la Fiscal. (28:40-29:45)

Martín Hernández Téllez perdió a su esposa y madre en el terremoto de 2017 en la Ciudad de México y ha denunciado a la Alcaldía Benito Juárez por corrupción inmobiliaria. “La misma Diputada que se dice perseguida autorizó Zapata 56 en la colonia Portales, edificio donde perdí a mi familia por los moches del grupo político de Jorge Romero y Santiago Taboada: aprobaron pisos de más y el edificio nuevo se derrumbó. Por supuesto que la Diputada debe ser juzgada”, tuiteó el damnificado que ha mostrado su simpatía por el exaspirante morenista Omar García Harfuch.

Pero la Diputada Luisa Gutiérrez insiste en que primero hubo una orden de aprehensión por presunto narcomenudeo y por eso reitera la necesidad de no ratificarla con los votos panistas y con ocho del PRI.

“No hay una investigación seria en mi contra, pero incluso si Ernestina Godoy lograra encerrarme (para que no vote contra su ratificación), no me querrían dar licencia a pesar de que estoy embarazada de cuatro meses y medio, y si tengo que renunciar para que manden llamar a mi suplente que también está en plena convicción democrática (y vote contra la ratificación), no importa”, dijo.

La legisladora panista está convencida de que no debe seguir como Fiscal porque no es autónoma y carga grandes porcentajes de impunidad. “Es una mujer autoritaria, obsesionada con mantener el poder, obsesionada con seguir generando impunidad en la Ciudad de México y es la principal responsable en todo este oscurantismo en la impartición de justicia”, argumentó.

Arropada por un evento organizado por el Gobierno de la CDMX hace unos días, entre aplausos, Ernestina Godoy justificó por qué quiere ser ratificada como Fiscal: “Estoy comprometida con la justicia y la defensa de los derechos humanos, porque hemos dado resultados como equipo y estamos transformando a la Fiscalía a la puerta de entrada a la justicia”, argumentó meses después de enfrentarse con la Fiscalía de Morelos por el feminicidio encubierto de Ariadna Fernanda.

¿ERNESTINA ESPÍA?

Un texto del diario The New York Times informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió sin orden judicial a registros telefónicos, de mensajes de texto y datos de localización desde 2021 de diversas figuras políticas como el Alcalde panista Santiago Taboada; Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas; la Senadora Lilly Tellez y la exlegisladora y activista feminista Alessandra Rojo de la Vega.

La Fiscalía, de acuerdo con la investigación, solicitó esta información a la empresa Telcel para utilizarla en investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sobre el precandidato a la Jefatura de Gobierno Santiago Taboada, Telcel reconoció que había brindado sus registros telefónicos a la Fiscalía de CDMX en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros, así como a la Fiscalía de Colima por un requerimiento.

Desde 2016, la organización civil R3D ha alertado sobre los riesgos de que la Ley Federal de Telecomunicaciones obligue a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones (metadatos), así como el historial de localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo.

Ante el 𝐞𝐬𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐱𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨, les digo que alzar la voz no es motivo para que me inventen que secuestro o extorsiono y mucho menos a mi familia y amigas. Esto ha pasado ante mi defensa: pic.twitter.com/rjTmAZgDKU — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 20, 2023

Alessandra de la Vega votó por Ernestina Godoy para Fiscal cuando fue Diputada del Congreso de la CDMX (2018-2021). Pero dijo en entrevista que ahora está “sumamente decepcionada” de su trabajo y que “siembre delitos”.

Aseguró que no le sorprende que se le haya espiado durante tres años a ella y a su familia porque en la calle la han agredido o amenazado y, a partir de que solicitó un amparo, Telcel le informó que “sus comunicaciones están intervenidas” por solicitud de la Fiscalía. Pero, dijo, sí le sorprende que la Fiscalía de la CDMX lo niegue.

“Ha sido una burla que salga ante los medios de comunicación a negar y a acusar de falsedad sobre el espionaje cuando yo tengo las pruebas”, aseguró por videollamada.

La Fiscal Ernestina Godoy reiteró –como lo ha hecho en ruedas de prensa– que la Fiscalía no ha espiado a esos personajes y que la activista Alessandra Rojo debe indagar de dónde proviene el espionaje en su contra. Sobre su carpeta de investigación, aclaró que es por un tema electoral de 2021.

“Nosotros no espiamos. Acá tuvimos un tema de espionaje recién llegamos (caso Sterling) y están detenidos muchos exservidores públicos que cometieron esa situación, imagínense si yo iba a cometer un acto de espionaje; no: nosotros no espiamos”, aseveró. “Si alguien la ha investigado, no somos nosotros. Debería de buscar quién la está investigando”.

Pero Rojo de la Vega dice tener la certeza de que el espionaje sí viene del grupo de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum por las filtraciones del C5, y aunque no encontraron nada en su vida personal, quedó el miedo.

“Me siento completamente desnuda ante la violación de mi intimidad porque ya tienen todo, de pronto siento miedo, pero voy a seguir señalando; ese es mi delito: el señalar su incompetencia, su falta de acción ante las mujeres que sufren todos los días violencia de todos los tipos”, insistió la activista.

“Mi sugerencia –recomendó a la ciudadanía– es que metan amparos ante jueces federales para saber si son espiados”.

Entre señalamientos de responsable de la impunidad en la Ciudad de México, de mentirosa, de autoritaria y de espía, así como entre espaldarazos de sus compañeros de izquierda, ahora en el Gobierno local, Ernestina Godoy quiere seguir siendo esa abogada no tradicional desde la Fiscalía durante cuatro años más.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.