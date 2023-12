Alcalde de Zapopan dejó a interino de Cártel Inmobiliario, denuncia Regidor de Morena

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Alejandro Puerto, Regidor de Zapopan, Jalisco, señaló a Juan José Frangie Saade, Alcalde de Zapopan, de dejar de interino a Manuel Rodrigo Escoto, supuesto miembro del cártel inmobiliario en ese municipio que fungió como abogado de 2014 a 2015 en Tierra y Armonía, empresa perteneciente a la familia del Gobernador del estado Enrique Alfaro, para buscar su reelección en la ciudad jalisciense.

En entrevista durante el programa “De Doce a Una”, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Regidor de Zapopan expresó que Rodrigo Escoto fue representante legal de la constructora Tierra y Armonía, por lo que su elección como interino se podría entender como “tráfico de influencias”.

“Creo que el tema destacar aquí es cómo esta camarilla, que compone el cártel inmobiliario, coloca a personajes cercanos a su entorno, a exempleados suyos, en posiciones clave, lo que hizo Frangie de nombrarlo, de nombrar a Rodrigo Escoto como el encargado de despacho de la Presidencia Municipal pues es una acción un poco desesperada porque también no tiene de donde más tirar, la verdad es que tiene un pleno bastante deficiente, tiene una planilla de regidores también que no han demostrado mucha capacidad para defender su proyecto, y quiso dejar en manos del encargado de la defensa jurídica del gobierno municipal pues estos meses que él se ausenta”, denunció.

“Nada más que al alcalde se le olvida que, precisamente, ha sido la sindicatura el área más frágil del Ayuntamiento, tan es así que la mayor cantidad de juicios que tiene que enfrentar el Ayuntamiento se hacen subcontratando a despachos externos, algunos también cercanos a Rodrigo Escoto, como es el caso de los 300 millones con banco Accendo, también contrataron a otro buffet jurídico que tampoco ha dado resultado lamentablemente e intentan dejar en manos de este personaje la presidencia municipal en este lapso porque los demás regidores honestamente no tienen ni la capacidad ni el empeño de sostener el desastre que deja el alcalde”, agregó.

En octubre del año en curso, Puerto denunció a Pablo Lemus y a Juan José Frangie, alcaldes de Guadalajara y Zapopan respectivamente, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de 300 millones de pesos que, SOSTUVO, fueron invertidos en Accendo Banco.

El Gobierno de Zapopan informó que en 2019 abrió una cuenta bancaria en Accendo Banco con 50 millones de pesos, pertenecientes a recursos propios del municipio que no estaban etiquetados para ningún fin específico, cuyo saldo variaba constantemente derivado de la actividad de la misma cuenta, hasta llegar al saldo final de 306 millones 667 mil 426 pesos.

De acuerdo con el actual regidor de Zapopan, Accendo no contaba con sucursales en Jalisco, pues a lo mucho esta institución financiera tenía tres centrales en todo el país.

“Este banco no otorgaba créditos a gobiernos ni a trabajadores de gobierno, así que no tenía mucho sentido intentar hacer negocios con este banco invirtiendo ese dinero ahí, el dinero que se deposita, se deposita a través de un concepto de dinero a la vista, es decir, dinero del que el Ayuntamiento puede disponer en el momento que así lo desee, sin embargo desde la única cuenta de la que el Ayuntamiento durante los dos trienios de Pablo Lemus y lo que va del de Juan José Frangie no se hizo ni un solo retiro, al contrario, cada año aumentaba el saldo promedio de esta cuenta, sin embargo en el propio contrato con banco Accendo en la cláusula V, Zapopan renuncia a recibir rendimientos o intereses por esta cuenta a pesar de que el saldo promedio crecía constantemente y eso nos llevó hasta la situación donde el banco entra en un proceso de liquidación y Pablo Lemus estaba tan enterado de este tema a pesar de que él dice que no”, declaró Alejandro Puerto.