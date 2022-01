Novak Djokovic recibe exención médica para participar en el Abierto de Australia

Por John Pye

Australia, 4 de enero (AP).— Novak Djokovic podrá defender su título del Abierto de Australia tras recibir una exención médica para viajar a Melbourne, que acaba con meses de incertidumbre sobre su participación en el primer major del año debido a las estrictas normas y requisitos de vacunación contra el COVID-19 vigentes para el torneo.

El serbio, número uno del mundo, escribió en su cuenta de Instagram el martes que tenía “un permiso de exención” para viajar a Australia.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022