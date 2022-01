¿Necesitas una prueba de COVID en la CdMx? Las aplicarán en estos centros comerciales

El incremento de pruebas llega ante la demanda de la población. Cabe destacar que anteriormente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay alarma en la capital porque, aunque se ha presentado un aumento de casos de COVID-19, no ha provocado más hospitalizaciones por ahora.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo/EFE).- Las pruebas de COVID-19 en centros y plazas comerciales de la Ciudad de México volverán a estar en operación a partir de este martes debido al incremento de casos positivos en la capital.

A través de sus redes sociales, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que desde las 11:00 de la mañana de este martes 4 de enero habrá módulos abiertos de pruebas de antígenos en los siguientes lugares:

Centro Comercial Perisur, Centro Comercial Santa Fe, Chedraui Aragón, Fórum Buenavista, Pabellón Universidad, Plaza Zentralia, Parque Las Antenas y Parque Vía Vallejo. Los insumos para realizar las pruebas serán otorgados por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, además, en cada módulo se darán 50 fichas para el test.

“A partir de las 11 am hay módulos de pruebas de antígenos covid19 en las siguientes plazas comerciales: Plaza Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Fórum Buenavista”, expuso el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.

MUCHAS gracias a las plazas comerciales y a @tu_imss por el apoyo! — José Merino (@PPmerino) January 4, 2022

“Muchas gracias a las plazas comerciales y a @tu_imss por el apoyo!”, agregó.

Cabe destacar que la próxima semana en los 117 Centros de Salud el horario de las pruebas de detección de COVID-19 será desde las 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas y también se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas.

En esa misma fecha serán habilitados macrokioscos para hacer pruebas rápidas de COVID-19, por lo que se llevará a cabo un análisis para decidir su ubicación con respecto al mayor número de positividad en las alcaldías.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 3 de diciembre que no hay alarma en la capital del país porque, aunque se ha presentado un aumento de casos de COVID-19, no ha provocado más hospitalizaciones por ahora.

Ubicación de kiocos de pruebas https://t.co/LwInYNB2MC O envía "prueba" al 51515 para ver el más cercano a tu ubicación https://t.co/xs4uBCYciu pic.twitter.com/2aO3hVGNQS — José Merino (@PPmerino) January 4, 2022

“No hay una alarma en la ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalización. La otra parte importante es decir: hay contagios pero la enfermedad no es grave, eso es gracias al alto porcentaje de vacunación”, señaló en entrevista con medios.

Además, indicó que la Ciudad de México seguirá con las mismas medidas que hasta ahora. “Vamos a estar informando, como siempre, todos los días con el gabinete de salud. Hasta ahora no ha habido repunte en las hospitalizaciones, vamos a seguir viéndolo todos los días. Nuestra estrategia principal es seguir vacunando. Viene la siguiente dosis de vacunación, estén atentos para cuando les toque”, dijo.

Sin embargo, consideró que eso no significa bajar la guardia. “No hay alarma especial ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no vayan a aumentar [las hospitalizaciones]”, manifestó.

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este lunes 37 nuevas muertes por la COVID-19 para llegar a 299 mil 581 decesos totales y 2 mil 877 nuevos contagios para un total de 3 millones 993 mil 464.

No habrá medidas adicionales este #RegresoAClases . @Claudiashein, jefa de Gobierno #CDMX, declaró que no hay razones para cerrar las escuelas por la pandemia de #Covid_19 porque las hospitalizaciones son muy bajas. 📽️@RaulAdorno1 pic.twitter.com/huW8swL2Va — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 3, 2022

Tanto en el reporte del último día del 2021 como en el primero del 2022 los contagios superaron los 10 mil.

Dentro del programa de vacunación se han aplicado 148.94 millones de dosis, al sumar 175 durante la última jornada.

El Gobierno de México afirma que es el séptimo país que más dosis ha aplicado en números absolutos.

De sus 126 millones de habitantes, 81.92 millones en el país tienen al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 88 por ciento del total de la población.

De ese total, el 89 por ciento (72.85 millones) ha completado su esquema de vacunación.

Desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México 198.53 millones de dosis vacunas de las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino o Sinovac.