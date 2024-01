Batres llega a la SCJN y le lanza fuerte crítica: hay excesos y “se ha extralimitado”

La nueva Ministra criticó que la Suprema Corte esté enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, como la declaración de invalidación de leyes o de normas, y no en ser cercana a las personas.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Lenia Batres Guadarrama tomó protesta este jueves como nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante su discurso, hizo una fuerte crítica al máximo tribunal del país porque está “enfocado en casos que tienen fuertes implicaciones políticas”, “se ha extralimitado”, ha cometido “excesos”, y “el carácter inimpugnable de sus decisiones lo ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

Batres Guadarrama acusó que la Corte “se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), impidiendo efectuar auditorías de desempeño”. También señaló que “ejerce poderes que están expresamente vedados en la Ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad”. Y criticó los sueldos de las y los ministros, y agregó que haya echado abajo decisiones del Congreso por violaciones al proceso.

“No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. […] Lejos de ello, tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social como la declaración de invalidación de leyes o de normas que buscan tejer los bienes nacionales”, denunció.

“Tanto en el caso de carpetas de investigación, como en el de las reformas de Ley declaradas inválidas que consideran únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad. La Constitución prevé en el Artículo 17 que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales, y el Poder Judicial no está cumplimiento”, afirmó.

Además, la nueva Ministra señaló que la SCJN se ha “extralimitado”, ya que “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

“La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza a Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Se han adjudicado facultades para legislar y determinar reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión”, añadió.

Acudí a la ceremonia de incorporación de la Ministra @LeniaBatres al pleno de la @SCJN. Retomó los temas de Justicia Social, los excesos remunerativos del Poder Judicial y su Invasión de facultades del Poder Legislativo. Fue un discurso valiente, congruente y esperanzador. pic.twitter.com/9DERYoFw0t — Martí Batres (@martibatres) January 4, 2024

Asimismo, reclamó que desde hace 14 años la Corte no obedece el Artículo 14 constitucional que fija como límite de remuneración para las personas servidoras públicas el salario establecido para el Presidente de la República. La disposición entró en vigor desde 2010 y desde entonces, las y los ministros perciben un sueldo mayor que el Ejecutivo.

“Estos, que he denominado ‘excesos’, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ‘¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indica la Suprema Corte'”, compartió.

“La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos”, dijo.

🔴#ÚLTIMAHORA I Inició la sesión solemne en la @SCJN para la investidura de la ministra Lenia Batres. Asistió su hermano el jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres (@martibatres). pic.twitter.com/GXASXIYqQ2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 4, 2024

Finalmente, Batres Guadarrama sostuvo que la Suprema Corte “tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”.

La Ministra ocupará la vacante de la Segunda Sala, luego de que la Ministra presidenta, Norma Piña Hernandez, propusiera su adscripción y se votara a favor de que ocupara el lugar que dejó Loretta Ortiz al pasar de la Segunda a la Primera Sala, tras la renuncia de Arturo Zaldívar.

Previo a esta toma de posesión, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA) emitió un comunicado dirigido a la Ministra Batres. Ahí, manifestó que espera que por encima de “cualquier visión ideológica o personal, prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad”.

La BMA compartió que están “convencidos” de que toda coyuntura representa “una oportunidad para fortalecer el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano y refrendar la exigencia de una sana división entre los poderes de la Unión, que permita una impartición de justicia independiente como lo mandata la Constitución”.

Lenia Batres Guadarrama es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), posteriormente, estuvo involucrada en movimientos políticos.

Anteriormente, la jurista militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), desempeñando varios puestos en el partido desde 1989 y hasta los 2000. Más tarde, fue Diputada federal, y directora general Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Cuauhtémoc hasta el 2002.

Después, Batres Guadarrama fungió como asesora de López Obrador durante su Jefatura de Gobierno, para luego apoyar a Claudia Sheinbaum cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Tlalpan.