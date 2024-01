Menor mexicana es hallada con vida luego de desaparecer durante vacaciones en LA

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 4 de enero (LaOpinión).- Una adolescente mexicana de 13 años fue encontrada a salvo después de desaparecer mientras estaba de vacaciones con su familia en la ciudad de Los Ángeles, confirmaron las autoridades.

Valentina Morales Magaña había sido vista por última vez alrededor de las 14:00 horas del martes 2 de enero en un área cercana al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por lo que la policía solicitó desde la madrugada del miércoles pasado la ayuda de la comunidad para localizarla.

En el momento en que desapareció, la joven mexicana se encontraba cerca de la intersección de 98th Street y Airport Boulevard.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Valentina tuvo una discusión verbal con su madre después de que se dio cuenta de que se estaba maquillando, por lo que se alejó del lugar donde se encontraban.

“Valentina discutió y abandonó el área después de que su madre le llamara la atención por el maquillaje que se estaba aplicando”, informó la policía.

Updated photo of Critical Missing Juvenile last seen wearing white sweatshirt pic.twitter.com/hvNRXwicAd

— LAPD PIO (@LAPDPIO) January 3, 2024