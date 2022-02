The Strokes anuncia gira en la CdMx junto a Mac DeMarco y The War on Drugs

La preventa de los boletos para el concierto de The Strokes comenzará el próximo miércoles 9 de febrero, mientras que la venta general será a partir del viernes 11 de febrero.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La banda americana The Strokes anunció un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México en Mayo del año en curso, acompañados de Mac DeMarco y la banda The War on Drugs.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la banda y Ocesa compartieron la noticia y los detalles sobre el concierto:

“Ellos no necesitan presentación. @thestrokes nuevamente haciendo vibrar los escenarios mexicanos este 19 de mayo en Foro Sol”, tuiteo la cuenta oficial de Ocesa.

La banda liderada por Julian Casablancas regresará a la capital después de años de no haber tenido una presentación en el país, excepto por festivales de música como el Pal Norte.

La preventa de los boletos comenzará a través de Ticketmaster el próximo miércoles 9 de febrero, sólo estará disponible para clientes Citibanamex, mientras que la venta general será a partir del viernes 11 de febrero.

Hasta el momento se desconocen los precios de las entradas.

La banda conformada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti saltaron a la fama por canciones como “Someday”, “Reptilia”, “Last Nite”, por mencionar algunas. Con más de 20 años de trayectoria son una de las bandas más esperadas por los mexicanos.