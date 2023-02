Largo adiós de Monreal

https://youtu.be/cqUPn6urTbw

Un lenguaje sinuoso, esquivo, plagado de eufemismos y de veladas amenazas de ruptura, que pretende esconder el hastío, el desencanto y la frustración por el bien que observa perdido con mucha antelación, ha caracterizado el discurso del Senador Ricardo Monreal Ávila, en la larguísima ruta de despedida de la candidatura Presidencial por Morena, que difícilmente quedará en sus manos en el 2024.

En el último momento, Monreal Ávila podría aceptar algún premio de consolación o terminaría por irse rabiando su cólera y enfado a las filas de la oposición, con la consigna revanchista de causar el mayor daño posible, para hacer naufragar al partido que le niega la gloria de su más ambicioso sueño.

No hay espacio para la interpretación en el artículo 44 de los estatutos de Morena (página 32) que advierte: “En el caso de la postulación de la candidatura a la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el método de selección será por encuestas”.

Desde hace siete meses el coordinador de los morenistas en el Senado de la República ya había tomado una posición clara con respecto al método de encuestas para definir el candidato presidencial de su partido.

El lunes 13 de junio del 2022, un día después de un mitin en Toluca, Estado de México, donde sólo fueron invitados los precandidatos presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, el Senador Monreal abonó el terreno para la ruptura: “Antes era opositor integrante de Morena, hoy lo soy también dentro de Morena, así me han colocado los dirigentes del partido”.

Y agregó: “Sostengo, con toda ecuanimidad y ponderación, que las encuestas que realiza, o que realizará el Partido, no garantizan ni transparencia, ni seguridad, ni imparcialidad, ni equidad. Yo no creo en ese tipo de encuestas que realiza el Partido; tampoco el Partido cree, dado que en el pasado fue el INE quien organizó las encuestas para que el actual dirigente del Partido fuera electo (…) yo no estoy a favor de las encuestas, porque he sido víctima de ellas, porque no creo en las encuestas que hace el partido, son susceptibles de manipulación y de acomodar los intereses a los que se les ordenen”.

El recuento de los días y los meses en los que el Senador Monreal Ávila ha amenazado con la ruptura es amplio, consistente con su estilo sinuoso, engañoso, aunque presumiblemente conciliador, aderezado, siempre, con una velada amenaza.

Monreal Ávila dijo que no había piso parejo en la competencia por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo mencionaba, aunque señaló que buscaría la postulación y permanecería en las filas de ese partido hasta donde la dignidad se lo permitiera, según referencia publicada por el periódico La Jornada el 20 de agosto del 2022.

Expresó Monreal que si fuera otra persona que quisiera pleito, le reclamaría al Presidente que no hubiese piso parejo, porque el hecho de que no lo mencionara no era justo, porque él tenía el derecho y la autoridad moral para competir por la Presidencia de la República.

Puntualizó en esa ocasión el Senador –según refiere La Jornada–, que podría debatir y deliberar sobre los grandes problemas nacionales y demostraría que tiene más capacidad, que sabe cómo resolver los problemas y que cuenta con autonomía y criterio propio, y que quizá eso era lo que lo alejaba de ser una corcholata del Presidente.

El Senador Monreal Ávila volvió a la carga el 3 de diciembre del 2022. En declaraciones a MVS Noticias subrayó que no declinaría en su legítima aspiración a suceder al Presidente de México, pese a que no había piso parejo en el proceso interno para definir al candidato morenista para el 2024.

En su visita a Morelia, Michoacán, para el informe del Senador Cristóbal Arias, detalló el zacatecano que su permanencia en Morena dependía de tres factores: “dignidad, trato y respeto”, pues consideró que al tener el Presidente López Obrador entre el 60 y el 70 por ciento de opinión positiva, influía de manera determinante en la gente.

El jueves 15 de diciembre del 2022, luego de una larga noche y madrugada, el pleno del Senado de la República aprobó —con el voto en contra de Ricardo Monreal Ávila— el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el Presidente López Obrador.

Después de esa acción, que muchos morenistas consideraron un deslinde o una traición al Presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación, el senador José Narro Céspedes declaró a Los Periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire, que el grupo parlamentario de su partido en el Senado no había considerado hacer una purga o iniciar una acción en contra de Monreal Ávila.

Narro Céspedes aseguró que el grupo mayoritario de Morena en el Senado no daría el primer paso, porque no querían victimizarlo, pero que Monreal, siendo un político con mucha experiencia, sabía que estaba preparando su salida del partido.

Nuevamente, el pasado 12 de enero del 2023, en entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, fiel a la sinuosa ruta de su discurso y de su conducta, Monreal Ávila aseguró que no se iría de Morena, partido por el cual buscaría, “a la buena”, la candidatura presidencial de 2024.

El Senador zacatecano se ha mantenido en la misma senda discursiva, y entre reflexiones presumiblemente maduras y muy políticas, que en el fondo siguen escondiendo una velada amenaza, el pasado 18 de enero del 2023, Ricardo Monreal dijo haberse reunido con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para pedirle reglamentación clara y transparente para evitar crispaciones o diferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Lo podemos resolver con tolerancia, respeto y seriedad en el trato. Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena y eso es lo que expliqué al presidente nacional: reglas claras, normas lúcidas y transparentes; y generar un ambiente racional al interior” del partido, destacó el legislador en un video subido a sus redes sociales.

Reiteró sus reclamos y sus amagos el sábado 21 de enero del 2023 cuando volvió a insistir en que no había piso parejo en el proceso interno de Morena. Dijo el senador que celebraba la misiva que su dirigente nacional, Mario Delgado, envió a los 22 gobernadores de Morena el pasado 14 de enero, en la que les pide apoyen a los aspirantes a la candidatura presidencial, entre quienes incluyó a Monreal Ávila.

Sin embargo, el Senador de la República se mostró cauto, sin echar las campanas al vuelo, pues dijo que prefería ver acto por acto lo que sucedería, al atribuir al presidente López Obrador la decisión de incluirlo entre los aspirantes a la postulación presidencial, según versión publicada en La Voz de la Frontera, de Mexicali, Baja california.

El pasado lunes 30 de enero del 2023, Monreal volvió a insistir en que no está de acuerdo en que Morena realice las encuestas para definir la candidatura presidencial. Dijo que no le da confianza que el partido haga todo el proceso, en declaraciones publicadas por la plataforma digital Aristegui Noticias.

Habría que recordar que ese día los cinco aspirantes a la candidatura presidencial de Morena estuvieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, durante la Reunión Plenaria de los diputados federales del partido. Ahí estuvieron Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

La mañana del pasado martes 31 de enero del 2023, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que las encuestas serán el método que se usará para elegir a su candidato presidencial en 2024, para lo cual delineó la ruta que seguirá a este proceso interno.

Primero, dijo, habrá una convocatoria en julio de este año. Segundo, se establecerán algunos compromisos que antepongan el proyecto de la 4T ante todo, “es decir quienes quieran participar dentro de este proceso se deben de comprometer con el proyecto de la 4T que eso es lo que nos convoca”. Y tercero, reconocer que la decisión de quién será el candidato “la debe tomar el pueblo, y que la manera de conocer la decisión y la voluntad del pueblo que tenemos en nuestro partido y que nos ha dado victorias y resultados contundentes son las encuestas”.

El mismo martes 31 de enero, en entrevista en Radio Fórmula, Ricardo Monreal propuso que cinco casas encuestadoras sean las que participen para definir al candidato presidencial de ese partido. Explicó que no es conveniente que Morena sea quien realice las encuestas para definir al candidato presidencial, como lo ha realizado en otros procesos electorales.

El miércoles 1 de febrero del 2023, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anticipó que habrá sólo dos encuestas para elegir el candidato presidencial de su partido: una en septiembre y la segunda, la definitiva, en noviembre de este año. Aunque no dio fecha, dijo que también habrá un debate entre los aspirantes a la postulación presidencial.

Pese a todo, este jueves 2 de febrero del 2023 Monreal exigió que se realicen cinco encuestas para postular candidato presidencial de Morena, pero que no sean realizadas por el partido: “En lo que no estoy de acuerdo es que el partido sea el que las haga, que sea el que las organice y que el partido sea quien las cante, y en eso no estoy de acuerdo”.

Desde que los nombres de los potenciales precandidatos de Morena empezaron a ser mencionados en medios de comunicación, no ha habido una sola encuesta en la cual el senador Monreal Ávila aparezca en primero o segundo lugar. Su presencia marginal le ubica entre un lejano tercero o cuarto puesto en las preferencias de los morenistas. Su despedida de ese sueño y de su partido ha sido muy prolongada.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.